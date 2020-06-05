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Неожиданная реакция кота, который попробовал мороженое, покорила Сеть (ВИДЕО)

05.06.2020 09:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неожиданная реакция кота, который попробовал мороженое, покорила Сеть (ВИДЕО)

Реакция кота на вкус мороженого покорила пользователей Сети. На Imgur ролик собрал около 150 тысяч просмотров, а суммарно на Reddit – более 130 тысяч лайков.

На записи видно, как хозяин подносит коту мороженое. Животное пробует десерт и очень необычно реагирует. Это надо видеть!


Ролик продолжает расходиться по соцсетям, а необычная реакция кота на мороженое впечатляет все большее количество людей.

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Реакция кота на вкус мороженого покорила пользователей Сети. На Imgur ролик собрал около 150 тысяч просмотров, а суммарно на Reddit – более 130 тысяч лайков. На записи...
 
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