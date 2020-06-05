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Неожиданная реакция кота, который попробовал мороженое, покорила Сеть (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Реакция кота на вкус мороженого покорила пользователей Сети. На
На записи видно, как хозяин подносит коту мороженое. Животное пробует десерт и очень необычно реагирует. Это надо видеть!
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Реакция кота на вкус мороженого покорила пользователей Сети. На Imgur ролик собрал около 150 тысяч просмотров, а суммарно на Reddit – более 130 тысяч лайков. На записи...
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