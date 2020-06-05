Неожиданная реакция кота, который попробовал мороженое, покорила Сеть (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Реакция кота на вкус мороженого покорила пользователей Сети. На Imgur ролик собрал около 150 тысяч просмотров, а суммарно на Reddit – более 130 тысяч лайков.

На записи видно, как хозяин подносит коту мороженое. Животное пробует десерт и очень необычно реагирует. Это надо видеть!



Ролик продолжает расходиться по соцсетям, а необычная реакция кота на мороженое впечатляет все большее количество людей.

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