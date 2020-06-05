Электрический микроавтобус Peugeot e-Traveller сможет проехать до 330 км на одной зарядке

Источник материала: Tut.by

Не так давно концерн PSA рассекретил целое трио фургонов на электротяге, среди которых оказался и Peugeot e-Expert . А теперь к нему добавилась и пассажирская версия, которая называется e-Traveller.





Как и грузовой вариант, пассажирский микроавтобус будет доступен в трех вариантах длины кузова (от 4,6 м до 5,3 м), а общее количество посадочных мест в салоне может достигать девяти. В девятиместной конфигурации объем багажного отсека за третьим рядом сидений у e-Traveller достигает 1500 л, в пятиместном исполнении — 3000 л, а при необходимости сиденья второго и третьего рядов можно извлечь из салона, увеличив пространство для груза до 4900 л.





Технически e-Traveller повторяет своего грузового собрата. Оснащается он электромотором, развивающим 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента и размещенной под днищем батареей в двух вариантах емкости — 50 и 75 кВтч. Первой должно хватить на 230 км пробега по циклу WLTP, а второй — на 330 км. На аккумуляторы Peugeot дает восьмилетнюю гарантию (или 160 тысяч км пробега).





По паспорту до 100 км/ч электрический вэн разгоняется за 13,1 секунды, максимальная скорость — 130 км/ч. Подзаряжаться можно как от обычной розетки за 5 или 7,5 часов (в зависимости от емкости батареи), так и от специальных станций с постоянным током — в последнем случае батарею можно зарядить на 80% за 30−45 минут.





В Европе продажи e-Traveller начнутся во второй половине текущего года, цен в Peugeot пока не озвучили.