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Акция «Расскажи о своем роднике» стартует в Беларуси
05.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Акция «Расскажи о своем роднике» пройдет в Беларуси с 5 июня по 31 октября, сообщили
Ее цель — вовлечь общественность в процесс исследования, благоустройства и охраны водных объектов малой родины.
Участники информационной кампании могут рассказать об одном из родников посредством видео- и фоторепортажей, СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы, информационные ресурсы в интернете, соцсети с хештегом #родникибеларуси).
К акции приурочен конкурс на лучшие работы по инвентаризации родников. Его проводит Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов (ЦНИИКИВР). Конкурсантам нужно будет обследовать
Итоги акции «Расскажи о своем роднике» подведут 3-4 ноября во время VI Международного водного форума «Родники Беларуси» в Минске.
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Акция «Расскажи о своем роднике» пройдет в Беларуси с 5 июня по 31 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды....
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