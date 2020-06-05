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Мужчина разбирал фундамент и нашел часть пулемета "Виккерс" 1909 года

05.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестчанин нашел в старом фундаменте фрагмент пулемета


Фото УВД Брестского облисполкома

В Бресте нашли элемент пулемета времен Первой мировой войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Московский РОВД обратился житель областного центра. Мужчина разбирал фундамент на своем участке по улице Высокая и обнаружил предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Находкой оказалась часть пулемета "Виккерс" 1909 года изготовления. Стрелковое оружие использовалось во время Первой мировой войны в российской армии. Потребность в нем была столь велика, что для ее удовлетворения были сформированы специальные пулеметные войска.


Сейчас на территории Брестской области проводятся мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Неучтенное оружие можно сдать в ОВД по месту жительства. Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие или боеприпасы, освобождаются от административной и уголовной ответственности
 
Теги: Брест
 
 
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Брестчанин нашел в старом фундаменте фрагмент пулемета
 
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