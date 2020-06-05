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В Каменной Горке построят еще один небольшой торговый центр. Но это не всё
Источник материала: Tut.by
В августе возле гипермаркета ОМА в Каменной Горке начнут строить небольшой многофункциональный комплекс «Вязынский», где будут продовольственный магазин, салон по продаже электротранспорта и другое. Рассказываем, кто реализует проект, когда его закончат и что еще построят рядом.
Участок находится возле МКАД — на пересечении улиц Вязынская, Люцинская и Масюковщина. Право застроить эту землю в 2019 году на аукционе купила компания «РеалГрадИнвест», которая также является застройщиком
Директор «РеалГрадИнвест» Андрей Дайнович говорит, что общая площадь торгового центра будет около 1500 квадратных метров. Выглядеть он будет так:
В нем расположатся ресторан быстрого питания с драйвом, продовольственный магазин с прикассовой торговой зоной, салон по продаже электротранспорта (машины, самокаты и т. д.), а также СТО и мойка. По словам Андрея Дайновича, завершить строительство они планируют весной 2021 года.
Кроме того, на этом же перекрестке сейчас компания «Славстройстарт» строит бизнес-центр с торгово-выставочным залом. А еще в Каменной Горке в этом году должен заработать торгово-развлекательный центр
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Рассказываем, кто реализует проект, когда его закончат и что еще построят рядом.
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