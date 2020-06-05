﻿ В Каменной Горке построят еще один небольшой торговый центр. Но это не всё. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Каменной Горке построят еще один небольшой торговый центр. Но это не всё

05.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В августе возле гипермаркета ОМА в Каменной Горке начнут строить небольшой многофункциональный комплекс «Вязынский», где будут продовольственный магазин, салон по продаже электротранспорта и другое. Рассказываем, кто реализует проект, когда его закончат и что еще построят рядом.


Изображение предоставлено ООО «РеалГрадИнвест»

Участок находится возле МКАД — на пересечении улиц Вязынская, Люцинская и Масюковщина. Право застроить эту землю в 2019 году на аукционе купила компания «РеалГрадИнвест», которая также является застройщиком РТЦ «Панорама» в Курасовщине. Участок же в Каменной Горке имеет примерно такие границы:

Директор «РеалГрадИнвест» Андрей Дайнович говорит, что общая площадь торгового центра будет около 1500 квадратных метров. Выглядеть он будет так:


Изображение предоставлено ООО «РеалГрадИнвест»

В нем расположатся ресторан быстрого питания с драйвом, продовольственный магазин с прикассовой торговой зоной, салон по продаже электротранспорта (машины, самокаты и т. д.), а также СТО и мойка. По словам Андрея Дайновича, завершить строительство они планируют весной 2021 года.

Кроме того, на этом же перекрестке сейчас компания «Славстройстарт» строит бизнес-центр с торгово-выставочным залом. А еще в Каменной Горке в этом году должен заработать торгово-развлекательный центр «Мега Парк».

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем, кто реализует проект, когда его закончат и что еще построят рядом.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Посадили на 6 лет за наркотики»: знакомые рассказали о той самой провокаторше на пикете в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика