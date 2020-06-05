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Появился первый футболист-миллиардер. Несложно догадаться, кто он

05.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Forbes, Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Форвард «Ювентуса», заработавший в 2019 году 105 миллионов долларов (около 92 миллионов евро), преодолел барьер в миллиард долларов, передает sportbox.


Фото: Reuters

Таким образом, футболист присоединяется к боксеру Флойду Мейвейзеру и гольфисту Тайгеру Вудсу, как к единственным спортсменам-миллиардерам.

Следует помнить, что Forbes рассчитывает эти значения, учитывая деньги, заработанные Роналду на протяжении всей его карьеры, включая заработную плату, спонсорство и другие поступления.

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