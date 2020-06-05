По иску прокурора Бреста договор купли-продажи автомобиля, на который наложен арест, признан ничтожным

Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура г.Бреста в ходе проверки установила, что следователь управления Следственного комитета по Брестской области для возмещения возможного ущерба, причиненного преступлением, в рамках уголовного дела о незаконном перемещении товаров через таможенную границу наложил арест на автомобиль BMW, 2015 года выпуска. Транспортное средство было передано на ответственное хранение его владельцу.





Спустя два месяца после наложения ареста супруга обвиняемого Ш., собственник BMW, и гражданин Б. заключили договор купли-продажи автомобиля, после чего зарегистрировали сделку в органах ГАИ .

С таким развитием событий не согласился прокурор г.Бреста Андрей Володько и предъявил в суд исковое заявление о признании сделки ничтожной и применении последствий ее недействительности. В заявлении прокурор указал, что договор купли-продажи был заключен в период расследования уголовного дела, о чем достоверно знала ответчик. По месту жительства Ш. и ее мужа накануне отчуждения автомобиля был проведен обыск, в ходе которого им стало известно о возбуждении уголовного дела. Кроме того, после оформления сделки Ш. и ее муж продолжили пользоваться транспортным средством.

По мнению прокурора, названные обстоятельства позволили полагать, что договор купли-продажи автомобиля Ш. и Б. заключили без намерения создать юридические последствия, а только для сокрытия принадлежности транспортного средства, чтобы избежать его возможной конфискации.

Согласившись с приведенными доводами, суд удовлетворил исковые требования прокурора – установил факт ничтожности договора купли-продажи BMW и признал государственную регистрацию перехода права собственности на автомобиль недействительной.

Служба информации

прокуратуры Брестской области