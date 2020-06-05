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По иску прокурора Бреста договор купли-продажи автомобиля, на который наложен арест, признан ничтожным

05.06.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура г.Бреста в ходе проверки установила, что следователь управления Следственного комитета по Брестской области для возмещения возможного ущерба, причиненного преступлением, в рамках уголовного дела о незаконном перемещении товаров через таможенную границу наложил арест на автомобиль BMW, 2015 года выпуска. Транспортное средство было передано на ответственное хранение его владельцу.

По иску прокурора Бреста договор купли-продажи автомобиля, на который наложен арест, признан ничтожным

Спустя два месяца после наложения ареста супруга обвиняемого Ш., собственник BMW, и гражданин Б. заключили договор купли-продажи автомобиля, после чего зарегистрировали сделку в органах ГАИ.

С таким развитием событий не согласился прокурор г.Бреста Андрей Володько и предъявил в суд исковое заявление о признании сделки ничтожной и применении последствий ее недействительности. В заявлении прокурор указал, что договор купли-продажи был заключен в период расследования уголовного дела, о чем достоверно знала ответчик. По месту жительства Ш. и ее мужа накануне отчуждения автомобиля был проведен обыск, в ходе которого им стало известно о возбуждении уголовного дела. Кроме того, после оформления сделки Ш. и ее муж продолжили пользоваться транспортным средством.

По мнению прокурора, названные обстоятельства позволили полагать, что договор купли-продажи автомобиля Ш. и Б. заключили без намерения создать юридические последствия, а только для сокрытия принадлежности транспортного средства, чтобы избежать его возможной конфискации.

Согласившись с приведенными доводами, суд удовлетворил исковые требования прокурора – установил факт ничтожности договора купли-продажи BMW и признал государственную регистрацию перехода права собственности на автомобиль недействительной.

Служба информации
прокуратуры Брестской области

 
Теги: Брест
 
 
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