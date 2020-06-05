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Сотрудник Департамента охраны задержал пьяного водителя
05.06.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Милиционер Барановичского отдела охраны Вадим Новиков (на фото слева), будучи в отпуске, проводил вечер вместе с супругой в пиццерии. Выйдя из заведения, прапорщик милиции обратил внимание на грузовой ГАЗ, водитель которого вел себя на дороге странно: машина то выезжала на встречную полосу, то чуть не столкнулась с легковушкой, в салоне которой находились дети.
Сотрудник по телефону сообщил в
В ходе разбирательства выяснилось, что пьяный мужчина (1,52 промилле в выдыхаемом воздухе) воспользовался оставленным в замке зажигания ключом и угнал авто своего бывшего работодателя. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности по линии
Действиям фигуранта дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за угон.
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Милиционер Барановичского отдела охраны Вадим Новиков (на фото слева), будучи в отпуске, проводил вечер вместе с супругой в пиццерии. Выйдя из заведения,...
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