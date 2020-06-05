Сотрудник Департамента охраны задержал пьяного водителя

Источник материала: Виртуальный Брест

Милиционер Барановичского отдела охраны Вадим Новиков (на фото слева), будучи в отпуске, проводил вечер вместе с супругой в пиццерии. Выйдя из заведения, прапорщик милиции обратил внимание на грузовой ГАЗ, водитель которого вел себя на дороге странно: машина то выезжала на встречную полосу, то чуть не столкнулась с легковушкой, в салоне которой находились дети.





Сотрудник по телефону сообщил в ГАИ об увиденном и на своем автомобиле начал преследовать грузовик. Водитель повернул в переулок, выскочил из авто и бросился бежать. Но охрановец задержал его и передал инспекторам ДПС.

В ходе разбирательства выяснилось, что пьяный мужчина (1,52 промилле в выдыхаемом воздухе) воспользовался оставленным в замке зажигания ключом и угнал авто своего бывшего работодателя. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ .

Действиям фигуранта дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за угон.