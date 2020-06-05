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Протесты в США продолжаются на фоне предвыборной кампании

05.06.2020 11:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в США продолжаются на фоне предвыборной кампании

Сложной остается обстановка в США. Протестующие собрались возле Белого дома в Вашингтоне, а в Нью-Йорке во время манифестаций задержаны свыше 300 человек.

Протесты продолжаются на фоне набирающей темп предвыборной кампании. Джо Байден, баллотирующийся от Демократической партии, пообещал, что в случае победы он сформирует комиссию для надзора за работой полиции. Трамп же заявил, что цель его оппонентов - снизить финансирование правоохранительных органов, и сообщил, что, напротив, увеличит дотации. Тем временем, в Миннеаполисе прошла поминальная служба по Джорджу Флойду. На церемонию пришли многие звёзды и правозащитники. Далее гроб отправится в Северную Каролину, где Флойд родился, а затем в Хьюстон, где он прожил большую часть жизни.

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Сложной остается обстановка в США. Протестующие собрались возле Белого дома в Вашингтоне, а в Нью-Йорке во время манифестаций задержаны свыше 300 человек. Протесты...
 
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