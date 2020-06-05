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Мнение: чтобы власть услышала! Почему в президенты Беларуси пошли фермер и музыкант?

05.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2020 году в президенты решили пойти белорусы, далёкие от политики: предприниматели, банкир, фермер и даже музыкант. Некоторые из них (как, например, глава ассоциации дальнобойщиков Наталья Кисель) сходу признаются, что используют избирательную кампанию как площадку для диалога с властями.


Белорусский парламент / slova.by

В 2020 году в президенты решили пойти белорусы, далёкие от политики: предприниматели, банкир, фермер и даже музыкант, пишет euroradio.fm Некоторые из них (как, например, глава ассоциации дальнобойщиков Наталья Кисель) сходу признаются, что используют избирательную кампанию как площадку для диалога с властями. Мол, пусть хоть так услышат нас!

Дизайнер Максим Осипов предположил, что внезапный интерес аполитичных людей к политике связан с тем, как интересы малого и среднего бизнеса представлены в государственных структурах. А точнее, с тем, что эти интересы в этих структурах никак не представлены.

Для примера Осипов берёт Палату представителей. Среди депутатов седьмого созыва действительно редко попадается кто-то “негосударственный”. 11 из 110 “народных избранников” пришли в Овальный зал из исполкомов, 5 — из Федерации профсоюзов, 30 — из парламента шестого созыва, 7 — из местных Советов депутатов, 15 — из учреждений образования. 


В числе депутатов есть всего два бывших банковских работника и один экс-дипломат. В выборах участвовали 50 предпринимателей, но в Палату представителей никто из них не прошёл. Почти никак в парламенте не представлена сфера культуры. Только один Геннадий Давыдько, в прошлом актёр, имеет к ней отношение. Зато есть идеологи, 4 представителя БРСМ, а также “Мисс Беларусь 2018” Мария Василевич и ведущий телеканала ОНТ Тенгиз Думбадзе.

“И сколько всевозможных важных видов деятельности не представлено вообще никем? Помимо бизнеса, сколько людей не имеют своих законных представителей там, где эти законы должны подписывать? Каковы шансы, что если ты запишешься на прием к своему депутату, он вообще поймет, что ты от него хочешь? Разрыв столь мощный, что это выливается сейчас в те прекрасные формы, что мы видим на стримах и видео “Страны для жизни”, — резюмирует Осипов.
 
 
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В 2020 году в президенты решили пойти белорусы, далёкие от политики: предприниматели, банкир, фермер и даже музыкант. Некоторые из них (как, например, глава ассоциации...
 
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