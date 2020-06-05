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В Минском районе столкнулись два микроавтобуса, одного из водителей зажало

05.06.2020 11:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 июня около пяти вечера возле деревни Мацки Минского района в аварию попали два микроавтобуса.

По сведениям МЧС Беларуси, водитель Renault Master смог выбраться из транспортного средства самостоятельно. Помощь потребовалась 43-летнему водителю Mercedes Vito, которого зажало в машине в результате столкновения.

В Минском районе столкнулись два микроавтобуса, одного из водителей зажало
Фото: МЧС Беларуси 

Мужчина был извлечён из микроавтобуса, а затем передан бригаде медиков. После осмотра пострадавший был госпитализирован.

На прошлой неделе в Солигорске столкнулись две легковушки.

Пострадал пожилой мужчина – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 4 июня около пяти вечера возле деревни Мацки Минского района в аварию попали два микроавтобуса. По сведениям МЧС Беларуси, водитель Renault Master смог...
 
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