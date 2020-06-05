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В Минском районе столкнулись два микроавтобуса, одного из водителей зажало
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 июня около пяти вечера возле деревни Мацки Минского района в аварию попали два микроавтобуса.
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Мужчина был извлечён из микроавтобуса, а затем передан бригаде медиков. После осмотра пострадавший был госпитализирован.
На прошлой неделе в Солигорске столкнулись две легковушки.
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Новости Беларуси. 4 июня около пяти вечера возле деревни Мацки Минского района в аварию попали два микроавтобуса. По сведениям МЧС Беларуси, водитель Renault Master смог...
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