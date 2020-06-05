В Минском районе столкнулись два микроавтобуса, одного из водителей зажало

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 июня около пяти вечера возле деревни Мацки Минского района в аварию попали два микроавтобуса.

По сведениям МЧС Беларуси, водитель Renault Master смог выбраться из транспортного средства самостоятельно. Помощь потребовалась 43-летнему водителю Mercedes Vito, которого зажало в машине в результате столкновения.



Фото: МЧС Беларуси

Мужчина был извлечён из микроавтобуса, а затем передан бригаде медиков. После осмотра пострадавший был госпитализирован.

На прошлой неделе в Солигорске столкнулись две легковушки.