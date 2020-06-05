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«Моим именем пытаются манипулировать» – экс-премьер Кобяков ответил на фейки в Telegram-каналах
Источник материала: ОНТ
Бывший премьер Беларуси Андрей Кобяков заявил, что его именем пытаются манипулировать на фоне проходящей в стране электоральной кампании. Андрея Владимировича
Кобяков ответил на вопрос, как он оценивает ход избирательной кампании, которую определенные силы пытаются превратить в незаконные акции.
Андрей Владимирович добавил, что он возмущен тем, как его имя пытаются использовать в политических целях.
Бывший премьер заверил, что никогда не станет предателем или коллаборационистом.
Также Андрей Кобяков рассказал, какие силы могут пытаться расшатать обстановку в Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Бывший премьер Беларуси Андрей Кобяков заявил, что его именем пытаются манипулировать на фоне проходящей в стране электоральной кампании. Андрея Владимировича...
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