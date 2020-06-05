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«Моим именем пытаются манипулировать» – экс-премьер Кобяков ответил на фейки в Telegram-каналах

05.06.2020 11:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Моим именем пытаются манипулировать» – экс-премьер Кобяков ответил на фейки в Telegram-каналах

Бывший премьер Беларуси Андрей Кобяков заявил, что его именем пытаются манипулировать на фоне проходящей в стране электоральной кампании. Андрея Владимировича цитирует БЕЛТА.

Кобяков ответил на вопрос, как он оценивает ход избирательной кампании, которую определенные силы пытаются превратить в незаконные акции.

Андрей Владимирович добавил, что он возмущен тем, как его имя пытаются использовать в политических целях.

Бывший премьер заверил, что никогда не станет предателем или коллаборационистом.

Также Андрей Кобяков рассказал, какие силы могут пытаться расшатать обстановку в Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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Бывший премьер Беларуси Андрей Кобяков заявил, что его именем пытаются манипулировать на фоне проходящей в стране электоральной кампании. Андрея Владимировича...
 
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