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Посмотрите, как выглядит «белорусский попугай». Виртуальная экскурсия по минскому музею природы
Источник материала: СТВ
Выставочный оазис распахнул свои двери еще в 1983 году как отдел природы Государственного музея БССР, а с 1992 года носит официальное название музея природы и экологии Республики Беларусь. Отправимся вместе с корреспондентами программы «Минск и минчане» на увлекательную экскурсию.
Олег Вертинский, исполняющий обязанности заведующего выставочным отделом Государственного музея природы и экологии Республики Беларусь:
В фондах галереи насчитывают 42 000 экспонатов, а территория выставочных залов охватывает 450 кв. метров. Из года в год музей посещает не менее ста тысяч человек, проводят под три тысячи экскурсионных программ. Богатство национальной флоры и фауны собрано в 5 тематических залах.
Например, здесь отображены сезонные изменения в мире животных.
Ирина Кнатько, старший научный сотрудник Государственного музея природы и экологии Республики Беларусь:
Взор посетителей всегда привлекает белорусский попугай – королёк желтоголовый – самая маленькая птица в Беларуси. Ее вес сравним со спичечным коробком – всего лишь 5,5 граммов.
Не менее красивы и грациозны символы мирного белорусского неба – аисты. Экспозиция с крылатыми вестниками долгожданного счастья расположилась в зале обитателей водоемов и прибрежных зарослей.
Ирина Кнатько:
Напасть на след опасных хищников в реальных обстоятельствах, к счастью, удается, нечасто. Оттого возрастает любопытство. Заглянуть своему страху в глаза без риска для жизни можно в зале обитателей хвойных лесов и болот.
Ирина Кнатько:
За стеклом мощь и сила – белорусский зубр. Самый могучий бык мира. Отдельные экземпляры весят целую тонну, а высота в холке достигает двух метров.
Ирина Кнатько:
В сотрудничестве с программой развития ООН в 2017 году в музее открылась новая часть экспозиции, посвященная ландшафтному заказнику «Ельня».
Олег Вертинский:
В музейных стенах ведется и активная научно-исследовательская работа: фенология, гидрология, экосистема лесов, болот, рек и озер, охрана природы. Среди приоритетов и организация ярких выставочных природоведческих проектов. А благодаря продуманной концепции экспозиции в минувшем году Музей природы и экологии признали одним из лучших в СНГ, наряду с Государственным Дарвиновским музеем в Москве, Музеем природы Урала в Екатеринбурге и другими.
Олег Вертинский:
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Выставочный оазис распахнул свои двери еще в 1983 году как отдел природы Государственного музея БССР, а с 1992 года носит официальное название музея природы...
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