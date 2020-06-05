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Как стать стройной без диет и спорта? Японский метод похудения при помощи полотенца

05.06.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как стать стройной без диет и спорта? Японский метод похудения при помощи полотенца

Фраза о том, что стать стройной и заполучить узкую талию можно без диет и регулярного спорта, звучит фантастично. Но, по-мнению японского врача Фукуцудзи, ничего необычного в этом нет. Более подробно о том, как оставаться стройной без изнурительных тренировок и диет, он рассказал в своей книге. Об этом сообщает wday.ru.

Как удалось выяснить эксперту, объём человеческой талии зависит от расхождения тазовых и подреберных костей. В результате японский медик придумал свою технику, как воздействовать на это при помощи лишь одного валика из полотенца.

Суть метода коррекции фигуры:

  • скрутите полотенце и перевяжите его эластичным бинтом
  • прилягте на твёрдую поверхность и подложите валик под поясницу где-то на уровне пупка
  •  вытяните руки назад. При этом ладони должны быть повёрнуты к полу. Ступни должны находиться таким образом, чтобы пятки были врозь, но большие пальцы касались друг друга.
  • в данном положении находитесь 5 минут. Не пугайтесь, если появятся болезненные ощущения в первое время. Тогда просто попробуйте постепенно увеличивать время нагрузки, начиная с 2-3 минут.

  • Если вы хотите, чтобы линия талии больше выделялась, подкладывайте валик под начало рёбер. А если вы хотите её поднять, то подкладывайте скрученное полотенце под грудь.

Размер и диаметр валика может быть разным. Всё зависит от привычки. В первое время используют маленький диаметр, а затем его постепенно увеличивают.

К слову, как утверждает Фукуцудзи-сенсей, результат становится заметным уже через несколько сеансов. Также при помощи данного метода можно немного вытянуть свой рост. 

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Фраза о том, что стать стройной и заполучить узкую талию можно без диет и регулярного спорта, звучит фантастично. Но, по-мнению японского врача Фукуцудзи, ничего...
 
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