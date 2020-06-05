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Как стать стройной без диет и спорта? Японский метод похудения при помощи полотенца
Источник материала: ОНТ
Фраза о том, что стать стройной и заполучить узкую талию можно без диет и регулярного спорта, звучит фантастично. Но, по-мнению японского врача Фукуцудзи, ничего необычного в этом нет. Более подробно о том, как оставаться стройной без изнурительных тренировок и диет, он рассказал в своей книге. Об этом
Как удалось выяснить эксперту, объём человеческой талии зависит от расхождения тазовых и подреберных костей. В результате японский медик придумал свою технику, как воздействовать на это при помощи лишь одного валика из полотенца.
Суть метода коррекции фигуры:
Размер и диаметр валика может быть разным. Всё зависит от привычки. В первое время используют маленький диаметр, а затем его постепенно увеличивают.
К слову, как утверждает Фукуцудзи-сенсей, результат становится заметным уже через несколько сеансов. Также при помощи данного метода можно немного вытянуть свой рост.
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Фраза о том, что стать стройной и заполучить узкую талию можно без диет и регулярного спорта, звучит фантастично. Но, по-мнению японского врача Фукуцудзи, ничего...
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