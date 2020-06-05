Мужчина, отозвавший свою подпись за Лукашенко, передумал

сайта ПЦ «Весна» , а также с другими ресурсами, где была опубликована информация о нем. Редакции TUT.BY он рассказал, что на момент написания заявления находился в стрессовом состоянии из-за сложных семейных обстоятельств и не собирался давать заявлению ход. По его словам, он не до конца отдавал себе отчет и передал документ малознакомому лицу. 4 июня один из подписантов гражданин Н. связался с редакцией, а также с другими ресурсами, где была опубликована информация о нем. Редакциион рассказал, что на момент написания заявления находился в стрессовом состоянии из-за сложных семейных обстоятельств и не собирался давать заявлению ход. По его словам, он не до конца отдавал себе отчет и передал документ малознакомому лицу.





MSPRING.ONLINE прислали заявления двух жильцов одного из общежитий, согласно которым они решили отозвать свои подписи за действующего президента Республики Беларусь. В редакцию журналаприслали заявления двух жильцов одного из общежитий, согласно которым они решили отозвать свои подписи за действующего президента Республики Беларусь.





Мужчина также сообщил, что сегодня уже посетил избирательную комиссию и написал заявление о том, что предыдущее, если оно все же каким-то образом окажется в комиссии, следует считать недействительным.





Он утверждает, что на него никто не давил и никто ему не угрожал, якобы сам не хочет, чтобы его имя и фамилия фигурировали в СМИ.





Правда, мужчина подтвердил тот факт, что действительно подписывал то самое заявление об отказе от подписи в поддержку действующего президента.





Ленинская районная избирательная комиссия Могилева сообщила TUT.BY, что не получала подобных заявлений от могилевчан. Впрочем, неудивительно - оба заявления, и гражданина Н., и Гарбузовой О. были отправлены в Комиссию по почте 2 июня и пока еще, очевидно, не дошли.





Вторая героиня материала Гарбузова О., согласно материалу Радио Свобода, уверена в отказе от подписи в поддержку Лукашенко.