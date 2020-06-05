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Мужчина, отозвавший свою подпись за Лукашенко, передумал
Источник материала: Партизан
На днях кампании
4 июня один из подписантов гражданин Н. связался с редакцией
В редакцию журнала
Мужчина также сообщил, что сегодня уже посетил избирательную комиссию и написал заявление о том, что предыдущее, если оно все же каким-то образом окажется в комиссии, следует считать недействительным.
Он утверждает, что на него никто не давил и никто ему не угрожал, якобы сам не хочет, чтобы его имя и фамилия фигурировали в СМИ.
Правда, мужчина подтвердил тот факт, что действительно подписывал то самое заявление об отказе от подписи в поддержку действующего президента.
Ленинская районная избирательная комиссия Могилева сообщила TUT.BY, что не получала подобных заявлений от могилевчан. Впрочем, неудивительно - оба заявления, и гражданина Н., и Гарбузовой О. были отправлены в Комиссию по почте 2 июня и пока еще, очевидно, не дошли.
Вторая героиня материала Гарбузова О., согласно материалу Радио Свобода, уверена в отказе от подписи в поддержку Лукашенко.
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