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Мужчина, отозвавший свою подпись за Лукашенко, передумал

05.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях кампании «Правозащитники за свободные выборы» стало известно о жителях Могилева, которые из-за страха выселения из общежития поставили подписи за выдвижение кандидатом в президенты А. Лукашенко. Но потом направили в районную избирательную комиссию заявления об отзыве подписей.

4 июня один из подписантов гражданин Н. связался с редакцией сайта ПЦ «Весна», а также с другими ресурсами, где была опубликована информация о нем. Редакции TUT.BY он рассказал, что на момент написания заявления находился в стрессовом состоянии из-за сложных семейных обстоятельств и не собирался давать заявлению ход. По его словам, он не до конца отдавал себе отчет и передал документ малознакомому лицу.

В редакцию журнала MSPRING.ONLINE прислали заявления двух жильцов одного из общежитий, согласно которым они решили отозвать свои подписи за действующего президента Республики Беларусь.

Мужчина также сообщил, что сегодня уже посетил избирательную комиссию и написал заявление о том, что предыдущее, если оно все же каким-то образом окажется в комиссии, следует считать недействительным.

Он утверждает, что на него никто не давил и никто ему не угрожал, якобы сам не хочет, чтобы его имя и фамилия фигурировали в СМИ.

Правда, мужчина подтвердил тот факт, что действительно подписывал то самое заявление об отказе от подписи в поддержку действующего президента.

Ленинская районная избирательная комиссия Могилева сообщила TUT.BY, что не получала подобных заявлений от могилевчан. Впрочем, неудивительно - оба заявления, и гражданина Н., и Гарбузовой О. были отправлены в Комиссию по почте 2 июня и пока еще, очевидно, не дошли.

Вторая героиня материала Гарбузова О., согласно материалу Радио Свобода, уверена в отказе от подписи в поддержку Лукашенко.
 
Теги: Могилев
 
 
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На днях кампании «Правозащитники за свободные выборы» стало известно о жителях Могилева, которые из-за страха выселения из общежития поставили подписи за...
 
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