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Беларусь одобрила поправки в соглашение СНГ о борьбе с наркотиками
05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский парламент одобрил поправки в соглашение СНГ о борьбе с наркотиками, передает телеканал «МИР 24».
В обновленном документе предусмотрено создание международных следственно-оперативных групп, которые будут расследовать преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных средств. Также страны намерены вместе решать проблему наркоторговли в интернете.
Также страны намерены наладить обмен информацией о новых видах психотропных веществ и преступных группах, которые действуют на территории нескольких государств.
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В обновленном документе предусмотрено создание международных следственно-оперативных групп.
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