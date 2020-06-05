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Беларусь одобрила поправки в соглашение СНГ о борьбе с наркотиками

05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский парламент одобрил поправки в соглашение СНГ о борьбе с наркотиками, передает телеканал «МИР 24».

В обновленном документе предусмотрено создание международных следственно-оперативных групп, которые будут расследовать преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных средств. Также страны намерены вместе решать проблему наркоторговли в интернете.

«Основные объемы торговли наркотиками идут именно в даркнете. Это такая ниша, в которой нужно работать сообща. Потому что источники-серверы находятся на территории разных стран. Одна Республика Беларусь с этим злом не справится», – отметил член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Завалей.

Также страны намерены наладить обмен информацией о новых видах психотропных веществ и преступных группах, которые действуют на территории нескольких государств.



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В обновленном документе предусмотрено создание международных следственно-оперативных групп.
 
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