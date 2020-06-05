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Водителей в Беларуси обязали включать фары днем в период акции «Внимание – дети!»
05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Внимание – дети!». Акцию с таким названием проводит Госавтоинспекция Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
В этот период к водителям особое требование: все обязаны ездить с включенными фарами. Правило нужно выполнять в любое время суток. Нарушителю грозит штраф в 25 долларов.
Эта акция традиционная, ее проводят после окончания учебного года. По завершении мероприятия фары можно будет днем не включать. Но аккуратность вождения требуется сохранить. ГАИ за этим проследит.
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