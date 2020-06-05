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Водителей в Беларуси обязали включать фары днем в период акции «Внимание – дети!»

05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Внимание – дети!». Акцию с таким названием проводит Госавтоинспекция Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

В этот период к водителям особое требование: все обязаны ездить с включенными фарами. Правило нужно выполнять в любое время суток. Нарушителю грозит штраф в 25 долларов.

«За пять месяцев этого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 20 ДТП, в результате получили телесные повреждения 22 ребенка, один погиб. В основном пострадали дети-пешеходы. Водители должны быть максимально аккуратны в летний сезон, готовы к появлению детей на дорогах, в том числе и на дворовых территориях», – отметила инспектор отдела по агитации и пропаганде Гаи ГУВД Мингорисполкома Надежда Косилко.

Эта акция традиционная, ее проводят после окончания учебного года. По завершении мероприятия фары можно будет днем не включать. Но аккуратность вождения требуется сохранить. ГАИ за этим проследит.



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За пять месяцев этого года в республике зарегистрировано 20 ДТП с участием несовершеннолетних.
 
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