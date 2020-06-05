Лукашенко назвал новый состав правительства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси объявлен новый состав правительства. Его назначил президент Александр Лукашенко. Кто получил должности в кабинете министров страны, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром стал Роман Головченко. Ему 47 лет. Первое высшее образование получал в Москве по специальности международные отношения. До нынешнего назначения Головченко руководил Госкомвоенпромом. В послужном списке нового премьера дипслужба в качестве посла в Объединенных Арабских Эмиратах. Формально Головченко будет исполняющим обязанности главы правительства, окончательно в должности его должна утвердить Палата представителей.

Первым вице-премьером страны стал Николай Снопков. Он освободит кресло чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Китае, которое занял не так давно – в январе. Пост вице-премьера получил Александр Субботин. Он был и замминистра сельского хозяйства, после работал в Администрации президента, а два года назад получил работу в Москве, став членом коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.

Министерство промышленности возглавил Петр Пархомчик, до этого был генеральным директором БелАЗа. Новых руководителей получили Министерство архитектуры и строительства, а также Министерство информации.

Президент Беларуси анонсировал кадровые перестановки в правительстве еще на минувшей неделе. Лукашенко отметил, что революционных решений на сей счет ждать не стоит. Прежний премьер Сергей Румас в новый состав правительства не вошел. Кабмин под его управлением работал 655 дней.