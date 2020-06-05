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Лукашенко назвал новый состав правительства
05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси объявлен новый состав правительства. Его назначил президент Александр Лукашенко. Кто получил должности в кабинете министров страны, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром стал Роман Головченко. Ему 47 лет. Первое высшее образование получал в Москве по специальности международные отношения. До нынешнего назначения Головченко руководил Госкомвоенпромом. В послужном списке нового премьера дипслужба в качестве посла в Объединенных Арабских Эмиратах. Формально Головченко будет исполняющим обязанности главы правительства, окончательно в должности его должна утвердить Палата представителей.
Первым вице-премьером страны стал Николай Снопков. Он освободит кресло чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Китае, которое занял не так давно – в январе. Пост вице-премьера получил Александр Субботин. Он был и замминистра сельского хозяйства, после работал в Администрации президента, а два года назад получил работу в Москве, став членом коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.
Министерство промышленности возглавил Петр Пархомчик, до этого был генеральным директором БелАЗа. Новых руководителей получили Министерство архитектуры и строительства, а также Министерство информации.
Президент Беларуси анонсировал кадровые перестановки в правительстве еще на минувшей неделе. Лукашенко отметил, что революционных решений на сей счет ждать не стоит. Прежний премьер Сергей Румас в новый состав правительства не вошел. Кабмин под его управлением работал 655 дней.
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Премьер-министром стал экс-глава Госкомвоенпрома Роман Головченко, первым вице-премьером страны – бывший посол в КНР Николай Снопков.
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