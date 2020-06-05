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Поезда в Беларуси перевозят в два раза меньше пассажиров
05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские поезда ходят полупустыми. В два раза меньше билетов продают, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
Региональные линии бизнес-класса «Минск-Орша»: из 200 мест занята только половина. И так каждый рейс: электричка отправляется полупустой. Билеты продаются с учетом дистанционной рассадки. У окна место можно занять, а у прохода – нет.
«Это правильно. В условиях пандемии надо соблюдать дистанцию».
Подобные правила действуют и в поездах. Например, в одном отсеке плацкарта могут ехать не шесть пассажиров, как было всегда, а не более трех.
Перроны постоянно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Такие правила действуют и в здании вокзала. Здесь постоянно протирают поручни, терминалы и лифты.
На входе в зал ожидания установлен тепловизор. Он измеряет температуру у всех пассажиров. Если больше 36,6, техника покажет фотографию заболевшего. Ему предложат отправиться в медпункт вокзала.
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Билетов продают вдвое меньше, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга.
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