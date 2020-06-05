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Поезда в Беларуси перевозят в два раза меньше пассажиров

05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские поезда ходят полупустыми. В два раза меньше билетов продают, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Региональные линии бизнес-класса «Минск-Орша»: из 200 мест занята только половина. И так каждый рейс: электричка отправляется полупустой. Билеты продаются с учетом дистанционной рассадки. У окна место можно занять, а у прохода – нет.

«Это правильно. В условиях пандемии надо соблюдать дистанцию».

Подобные правила действуют и в поездах. Например, в одном отсеке плацкарта могут ехать не шесть пассажиров, как было всегда, а не более трех.

«В купейных продаются только нижние, за исключением если проезжает семья и одним заказом оформляется. Тогда можно до четырех мест приобрести, если ранее не было приобретено ни одного билета», – пояснила кондуктор поезда Ольга Ольшевская.

Перроны постоянно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Такие правила действуют и в здании вокзала. Здесь постоянно протирают поручни, терминалы и лифты.

«Все места, где пассажир берется руками, протираются не реже чем один раз в три часа. Раньше, конечно, такого не было. В поломоечные машины стали добавлять больше дезинфицирующих средств, частота уборки поломоечными машинами увеличилась в два раза. Если раньше все площади мылись два раза, то сейчас четыре раза. Смена 12 часов», – рассказал начальник вокзала «Минск-Пассажирский» Александр Николюк.

На входе в зал ожидания установлен тепловизор. Он измеряет температуру у всех пассажиров. Если больше 36,6, техника покажет фотографию заболевшего. Ему предложат отправиться в медпункт вокзала.



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Теги: Минск
 
 
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Билетов продают вдвое меньше, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга.
 
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