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«Столбики лучше желтых полусфер». Коммунальники активно внедряют новый способ борьбы с «паркунами»
Источник материала: Tut.by
Машины, припаркованные на детских площадках и зеленых зонах, — типичная картина дворов многоэтажек в Минске. С каждым годом транспорта становится больше, а потому проблема усугубляется. Коммунальники борются с дворовыми «паркунами»: устанавливают бетонные полусферы, заборчики, а с недавнего времени появилось новшество — столбики с фликерами. Один из первых районов где они появились — Советский.
Застройка жилых домов в Советском районе столицы велась в основном в 70-е годы, но есть и более старые кварталы. В то время личных автомобилей было мало — два-три на весь дом. Поэтому дворовые проезды были узкие — три с половиной метра. И конечно, большой стоянки там не предусматривалось.
— В таких старых домах, там, где не прошел капитальный ремонт, мест для парковки автомобилей очень мало. Вот водители и ставят машины там, где нельзя: на тротуарах, газонах, детских и спортивных площадках. При этом они забывают, что во дворах можно оставлять машины лишь на короткое время, длительная стоянка там запрещена. Хотя, конечно, понятна и проблема автомобилистов — стоянок для хранения машин не хватает, — объяснила Алла Ижевская, замдиректора по благоустройству УП «ЖКХ Советского района Минска».
На «паркнунов» постоянно жалуются жильцы домов. А ГАИ и Комитет природоохранных ресурсов выдали коммунальникам предписание на устранение проблемы. Причем, для решения вопроса были выдвинуты жесткие требования по срокам.
— Что мы только не делали, чтобы решить эту проблему: высаживали кусты, ставили металлические турникеты (небольшие заборчики), желтые полусферы из бетона. Кусты вытаптывали или вырывали, конструкции ломали, кроме того, они оказались травмоопасными для пешеходов, а иногда о них повреждались автомобили. Полусферы люди вообще отодвигали.
Около трех лет назад ЖКХ Советского района начал использовать другие конструкции — гибкие парковочные столбики из пластика со светоотражающими элементами. Такие приспособления появились и в других районах города, а в этом году их стало заметно больше.
— Мы знаем в каком дворе есть проблема неправильной парковки — обычно, люди сами сообщают нам об этом. Выезжаем туда и оцениваем, насколько остро стоит вопрос. фотографируем, составляем акт и принимаем решение о том, сколько столбиков надо поставить.
Кстати, определенной программы по столбикам в проблемных местах в городе нет — каждая администрация района подходит к этому индивидуально. Например, еще пару лет назад в ЖКХ Советского района планировали, что им нужно 1000 столбиков на год. В последующие годы их количество снижалось. Один такой столбик вместе с работой стоит около 30 рублей.
— Столбики крепятся на анкерные болты. За счет того, что на них есть фликеры, они хорошо видны водителю. Кроме того, если автомобиль вдруг наедет на столбик, то он согнется и не оставит повреждений на кузове машины. Они показали себя гораздо лучше предыдущих конструкций.
Правда, в ЖКХ отметили, что установкой парковочных столбиков проблема с «паркунами» не решилась. Как правило, жильцы одного дома разделяются на две части: одна выступает «за» установку столбиков, другие — «против». Бывает, что противники нововведения занимаются вредительством. Так, во дворе дома 18 на улице Кольцова кто-то срезал восемь столбиков. Заявление об этом ушло в милицию, однако, пока вредителей найти не удалось.
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Столбики крепятся на анкерные болты. За счет того, что на них есть фликеры, они хорошо видны водителю. Кроме того, если автомобиль вдруг наедет на столбик, то он...
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