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Удобрения, рапс и сыр. В каких ещё сферах Беларусь среди мировых лидеров

05.06.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы находимся, по-моему, в тройке ведущих производителей льна.

Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
Да! Рапса.

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Андрей Савиных:
Буквально на первых позициях в мире по поставкам сыра, как это ни странно.

Лима Пархимович:
Да, совершенно верно.

Андрей Савиных:
И один из глобальных лидеров по производству удобрений.  

Удобрения, рапс и сыр. В каких ещё сферах Беларусь среди мировых лидеров

Лима Пархимович:
Да. И мы можем этим гордиться. У нас не многие могут этим погордиться и заявить о том, что у нас есть три вида удобрений и три завода – Гомель, Гродно и Солигорский калийный комбинат, которым мы обеспечены практически под стопроцентную потребность. В этом году даже наш район Стародорожский – он маленький численностью, но, тем не менее, мы занимаем сегодня в области 8-ое место по производству молока и 40-е в республике. И с нашей балльностью земли.

Как говорят, что есть плохие земли, а есть хорошие – неправильное это высказывание. Есть просто хозяин на земле.

Люди в материале: Андрей Савиных, Лима Пархимович

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
 
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