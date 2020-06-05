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Удобрения, рапс и сыр. В каких ещё сферах Беларусь среди мировых лидеров
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
Лима Пархимович:
Андрей Савиных:
Лима Пархимович:
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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