Удобрения, рапс и сыр. В каких ещё сферах Беларусь среди мировых лидеров

Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы находимся, по-моему, в тройке ведущих производителей льна.

Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:

Да! Рапса.

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Андрей Савиных:

Буквально на первых позициях в мире по поставкам сыра, как это ни странно.

Лима Пархимович:

Да, совершенно верно.

Андрей Савиных:

И один из глобальных лидеров по производству удобрений.





Лима Пархимович:

Да. И мы можем этим гордиться. У нас не многие могут этим погордиться и заявить о том, что у нас есть три вида удобрений и три завода – Гомель, Гродно и Солигорский калийный комбинат, которым мы обеспечены практически под стопроцентную потребность. В этом году даже наш район Стародорожский – он маленький численностью, но, тем не менее, мы занимаем сегодня в области 8-ое место по производству молока и 40-е в республике. И с нашей балльностью земли.