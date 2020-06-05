Андрей Кобяков: «Я никаких подписей ни в одних подписных листах нигде не ставил»













«Когда я услышал и увидел в Telegram-каналах, что я там за одного из кандидатов проявил инициативу и поставил свою подпись. Я никаких подписей ни в одних подписных листах нигде не ставил. Моим именем пытаются манипулировать, абсолютно не спросив», - подчеркнул Кобяков.





Кобяков подчеркнул, что он никогда не станет предателем страны.





«Я - за социальную стабильность в стране и широкое развитие интеграции Беларуси и России", - пояснил экс-премьер-министр.





Напомним, что Андрей Кобяков возглавлял правительство с 2014 по 2018 годы. В четверг, 4 июня, президент полностью обновил состав правительства. Новым премьер-министром стал Роман Головченко.