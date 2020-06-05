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Андрей Кобяков: «Я никаких подписей ни в одних подписных листах нигде не ставил»

05.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает БЕЛТА, экс-премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что его именем, на фоне избирательной кампании, которая проходит в стране, пытаются манипулировать.




«Когда я услышал и увидел в Telegram-каналах, что я там за одного из кандидатов проявил инициативу и поставил свою подпись. Я никаких подписей ни в одних подписных листах нигде не ставил. Моим именем пытаются манипулировать, абсолютно не спросив», - подчеркнул Кобяков.

Кобяков подчеркнул, что он никогда не станет предателем страны.

«Я - за социальную стабильность в стране и широкое развитие интеграции Беларуси и России", - пояснил экс-премьер-министр.

Напомним, что Андрей Кобяков возглавлял правительство с 2014 по 2018 годы. В четверг, 4 июня, президент полностью обновил состав правительства. Новым премьер-министром стал Роман Головченко.
 
 
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Как сообщает БЕЛТА, экс-премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что его именем, на фоне избирательной кампании, которая проходит в стране, пытаются...
 
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