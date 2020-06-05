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Почти 700 медиков, которые перенесли коронавирус, получили денежные выплаты

05.06.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более 500 тысяч рублей. Речь о врачах, которые перенесли COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 700 медиков, которые перенесли коронавирус, получили денежные выплаты

Деньги получили порядка 700 медработников. Многие из них становятся донорами плазмы. Всего в Беларуси уже более 300 человек сдали кровь. Некоторые в подобных донациях участвуют уже в четвёртый раз. 

Почти 700 медиков, которые перенесли коронавирус, получили денежные выплаты

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
В соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения методом лечения плазма дает эффект при лечении данных пациентов, и результат. Это мировая практика. Поэтому я бы призвал всех, кто может по состоянию здоровья, оказать помощь и прийти на донорские пункты, они организованы по всей стране.

Почти 700 медиков, которые перенесли коронавирус, получили денежные выплаты


Фёдор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Мы 12 июня планируем проведение Дня донора по всей стране. Присоединяется Белорусский Красный Крест, планируется их участие и участие их волонтеров в сдаче крови. Мы постараемся еще раз отметить и тех доноров, которые придут и в этот день на сдачу крови, и еще раз сказать спасибо всеми возможными способами. И благодаря вам, нашим донорам, за то, что они приходят практически в течение года и участвуют в донациях.

Почти 700 медиков, которые перенесли коронавирус, получили денежные выплаты


Безвозмездную сдачу крови приветствуют во всём мире. С каждым годом донорами становятся всё больше белорусов.

Люди в материале: Вячеслав Шило, Федор Карпенко

 
 
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Новости Беларуси. Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более 500 тысяч рублей. Речь о врачах, которые перенесли COVID, сообщили в программе Новости «24...
 
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