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Почти 700 медиков, которые перенесли коронавирус, получили денежные выплаты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более 500 тысяч рублей. Речь о врачах, которые перенесли COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деньги получили порядка 700 медработников. Многие из них становятся донорами плазмы. Всего в Беларуси уже более 300 человек сдали кровь. Некоторые в подобных донациях участвуют уже в четвёртый раз.
Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
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Новости Беларуси. Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более 500 тысяч рублей. Речь о врачах, которые перенесли COVID, сообщили в программе Новости «24...
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