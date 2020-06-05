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Посмотрите, какой необычный способ резать арбуз предлагают в соцсетях
Источник материала: Tut.by
Если вы любите арбузы, то обязательно посмотрите это видео: в нем предлагается необычный, но на первый взгляд удобный способ их нарезки. Совсем без ножа обойтись, правда, не выйдет, но в остальном все выглядит очень просто. Как думаете, это удобно?
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