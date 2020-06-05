|
Мозырские пограничники задержали двух мужчин и... 500 попугаев
Источник материала: Партизан
3 июня на участке пограничного поста «Боровое» двое украинцев нарушили границу. В «путешествие» мужчины отправились не одни — в Беларусь они незаконно переместили около 500 попугаев.
Мужчин задержали и поместили в ИВС Лельчицкого РОВД. Начат административный процесс. Попугаев сперва доставили к ветеринарам, после чего передали сотрудникам таможни, сообщили в Госпогранкомитете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июня на участке пограничного поста «Боровое» двое украинцев нарушили границу. В «путешествие» мужчины отправились не одни — в Беларусь они незаконно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)