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Мозырские пограничники задержали двух мужчин и... 500 попугаев

05.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 июня на участке пограничного поста «Боровое» двое украинцев нарушили границу. В «путешествие» мужчины отправились не одни — в Беларусь они незаконно переместили около 500 попугаев.



Мужчин задержали и поместили в ИВС Лельчицкого РОВД. Начат административный процесс. Попугаев сперва доставили к ветеринарам, после чего передали сотрудникам таможни, сообщили в Госпогранкомитете.
 
 
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3 июня на участке пограничного поста «Боровое» двое украинцев нарушили границу. В «путешествие» мужчины отправились не одни — в Беларусь они незаконно...
 
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