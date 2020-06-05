Источник материала: Soligorsk News

В Солигорске наградили победителей республиканского конкурса «Спасатели глазами детей». Автор: Эдуард Кидяев.

19 мая работники Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям провели торжественную церемонию награждения победителей республиканского этапа смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей».

Напомним, с 10 по 20 марта в столичном Дворце детей и молодёжи проходила выставка работ XXII смотра-конкурса самой талантливой молодёжи Республики Беларусь. Среди номинантов на победу – трое солигорчан.



Креатив, мастерство и техника исполнения – работы мальчишек и девчонок профессиональным глазом оценивало жюри. И вот, пришло время долгожданных наград и подарков.



Выразив слова благодарности всем участникам, начальник Солигорского гарнизона Владимир Ефанков вручил детям заслуженные призы.







Грамотой от имени министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимира Ващенко награждены Кужель Анастасия, занявшая 1 место в номинации «Стикер-пак МЧС» и Кот Кирилл, занявший 3 место в номинации «Скульптура малых форм». Грамотой Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Республики Беларусь награждена Черкас Дарья, ставшая призёром конкурса в номинации «Поделка».





Надеемся, что участие в республиканском этапе смотра-конкурса стало хорошим опытом и «стартом» в дальнейшем творчестве ребят. Поздравляем всех конкурсантов и желаем им не останавливаться на достигнутом!

Источник: сайт МЧС РБ .