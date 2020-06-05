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В Солигорске наградили победителей республиканского конкурса «Спасатели глазами детей».
05.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 мая 2020 16:07 1050
В Солигорске наградили победителей республиканского конкурса «Спасатели глазами детей».
19 мая работники Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям провели торжественную церемонию награждения победителей республиканского этапа смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей».
Напомним, с 10 по 20 марта в столичном Дворце детей и молодёжи проходила выставка работ XXII смотра-конкурса самой талантливой молодёжи Республики Беларусь. Среди номинантов на победу – трое солигорчан.
Грамотой от имени министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимира Ващенко награждены Кужель Анастасия, занявшая 1 место в номинации «Стикер-пак МЧС» и Кот Кирилл, занявший 3 место в номинации «Скульптура малых форм». Грамотой Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Республики Беларусь награждена Черкас Дарья, ставшая призёром конкурса в номинации «Поделка».
Надеемся, что участие в республиканском этапе смотра-конкурса стало хорошим опытом и «стартом» в дальнейшем творчестве ребят. Поздравляем всех конкурсантов и желаем им не останавливаться на достигнутом!
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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20 мая 2020 16:07 1050 В Солигорске наградили победителей республиканского...
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