Источник материала: Новости Волковыска

Полковник милиции Владимир Назарко покинул должность начальника управления Госавтоинспекции Гродненской области.

Владимир Николаевич ушел на заслуженный отдых по достижении 50 лет.

Теплые слова благодарности за совместную эффективную работу от имени руководства управления внутренних дел высказал временно исполняющий обязанности начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло.

Председатель областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Иван Викентьевич Ланкевич поблагодарил за службу и пожелал в дальнейшем активно участвовать в ветеранском движении.