Александр Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко

Источник материала: Голас Сененшчыны

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.





Глава государства отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.

«Я его вчера предупредил, что у нас правительство — коллективный орган. И он — председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент пояснил, почему его выбор пал именно на Романа Головченко. «Потому что у нас вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. В середине 90-х есть нечего было, по талонам делили продукцию, а сегодня мы на $6 млрд продаем этой продукции, обеспечив себя. В промышленности мы тоже знаем, что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам, — отметил Александр Лукашенко. — И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать».

Александр Лукашенко подчеркнул, что Роман Головченко на предыдущей работе занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне. «Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор», — сказал Президент.





«Но, самое главное, — это надежный человек, которому можно доверить. Который понимает, от земли, — заявил глава государства. — Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы».

Первым вице-премьером Назначен Николай Снопков, а Александр Субботин займет пост вице-премьера. Председателем КГК назначен Иван Тертель. Дмитрий Крутой переведен на пост заместителя главы Администрации Президента, а Валерий Бельский назначен помощником главы государства.

Перемены и в министерском корпусе. Новым министром архитектуры и строительства стал Руслан Пархамович, министром информации — Игорь Луцкий, промышленности — Петр Пархомчик, финансов — Юрий Селиверстов, ЖКХ — Андрей Хмель.

Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу, а Дмитрий Пантус назначен председателем Госкомвоенпрома.

«Сергей Румас (бывший премьер-министр. — Прим. БЕЛТА), если он захочет работать в государственных органах и структурах, будет работать. Потерять мы его тоже не можем. Никуда не денется, работать будет на страну», — отметил Александр Лукашенко.

«Румас, Микуленок — в связи с переходом на другую работу. Анфимов, Дворник — в связи с выходом в отставку. Терехов, Карлюкевич, Утюпин, Ермолович и Гаев — также в связи с переходом на другую работу. Они будут работать. Просто, время пришло произвести эту ротацию и замену некоторых кадров. Остальные приглашенные на совещание руководители государственных органов сохраняют свои должности в новом составе правительства», — пояснил Президент произошедшие кадровые изменения.





«Мы сегодня сдаем экзамен. Не только я. И не столько я — вы. Соберемся все, сдадим этот экзамен — сохраним страну. И будем гордиться тем, что время выбрало нас в этот момент и в это время. Экзамен — это выборы Президента Беларуси», — резюмировал белорусский лидер.

В заключение он попросил главу Администрации организовать работу вместе с руководителями парламента и представить в коллективах назначенных должностных лиц.

«Очень вас прошу, соберитесь и каждый сделайте свою работу», — напутствовал Президент.-0-

По материалам БелТА.