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Меняется движение транспорта в районе улицы Толстого. Какой участок закроют до 1 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В выходные изменится движение транспорта в районе улицы Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, в ночь на 8 июня закроют движение транспорта под железнодорожным путепроводом на Московской в направлении Добромысленского переулка. Объехать участок можно будет по проспекту Независимости в сторону Московской. Такие изменения будут действовать до 1 июля.
Напомним, здесь продолжается масштабное строительство второго транспортного кольца и капитальный ремонт путепровода.
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Новости Беларуси. В выходные изменится движение транспорта в районе улицы Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, в ночь на 8 июня...
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