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Анджелине Джоли – 45. Самая противоречивая красавица Голливуда

05.06.2020 18:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: aol.co.uk

В начале нулевых ее называли самой желанной женщиной мира. Но потом что-то пошло не так…

В прессе всплыли подробности из биографии актрисы, в которой обнаружились наркотики, психические срывы, конфликты с родителями. Сама Анджелина подогревала слухи о своем не слишком стабильном психологическом состоянии  странными высказываниями о смерти… Потом были операции (актриса боялась рака и пошла на радикальные меры), стремительное похудение, граничащее с анорексией, мучительный развод с Бредом Питтом,  слухи о планируемой смене пола дочерью…

Впрочем, несмотря на скандальные события в жизни Анджелины, она никогда не прекращала сниматься (и даже начала снимать кино сама) и заниматься благотворительностью, ведя очень активную жизнь. В последнее время Анджелина говорит о том, что, наконец, приблизилась к гармонии. «В моей жизни в последние пару лет были времена, когда я не чувствовала себя свободной, в безопасности. Я ощущала себя маленькой, загнанной в угол. Мне потребовалось много времени, чтобы снова найти себя», — признавалась звезда.

«Я довольно поздно поняла, что быть счастливой — это просто выбор, который ты делаешь», - сказала как-то актриса. Кажется, свой выбор она сделала.

 
 
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В начале нулевых ее называли самой желанной женщиной мира. Но потом что-то пошло не так…
 
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