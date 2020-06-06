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Почему не вводят масочный режим в Барановичах?

06.06.2020 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Это самый частый вопрос, с которым люди в последнее время обращаются на горячую линию центра гигиены и эпидемиологии.

Почему не вводят масочный режим в Барановичах?

Согласно распоряжениям городского и районных исполнительных комитетов от марта и решениям от апреля текущего года, а также в соответствии с рекомендациями Министерства антимонопольного регулирования и Министерства здравоохранения, использование масок обязательно для всех работников предприятий и организаций, которые оказывают услуги населению и контактируют с большим количеством людей в течение рабочей смены. Эта мера направлена на защиту здоровья работающих, и за ее соблюдение ответственность несет сам работник и его наниматель, а контроль осуществляют специалисты центров гигиены и эпидемиологии, отделов торговли и услуг исполкомов.

Для того чтобы риск передачи инфекции был снижен максимально, желательно, чтобы маску использовал как специалист, который оказывает какую-либо услугу (продавец, фармацевт, врач, водитель, парикмахер, работник банка, почты и др.), так и человек, который эту услугу получает. И соответственно, каждый работник сферы услуг (в т.ч. медицинских) заинтересован в том, чтобы клиенты, (пациенты, пассажиры) также использовали маски. Более того, объекты вправе отказать в оказании услуги клиенту, который не использует маску.

В нашем городе на входе во многие учреждения (предприятия) размещена информация о необходимости использования клиентами и посетителями масок. Каких-либо проблем с приобретением масок для населения нет: они имеются в свободной продаже и в аптеках, и в магазинах. Так что ничто не мешает соблюдать масочный режим каждому лично без введения каких-то дополнительных ограничительных мер. И неиспользование масок сегодня в местах, где находятся другие люди, – это пример безответственного отношения к своему собственному здоровью и здоровью окружающих.

Только совместными усилиями мы сможем сократить срок пандемии и вернуться к обычной жизни.

Барановичский зональный ЦГиЭ

 
 
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  Это самый частый вопрос, с которым люди в последнее время обращаются на горячую линию центра гигиены и эпидемиологии. Согласно распоряжениям городского и...
 
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