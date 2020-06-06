Владислав Каборда, Иван Молчанов, Денис Якубович и Евгений Савостьянов дали предварительное согласие на продление контрактов с ФК «Сморгонь» до конца 2021 года,
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Евгений Савостьянов готов остаться в «Сморгони» до конца 2021 года
06.06.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Владислав Каборда, Иван Молчанов, Денис Якубович и Евгений Савостьянов дали предварительное согласие на продление контрактов с ФК «Сморгонь» до конца 2021 года,
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Владислав Каборда, Иван Молчанов, Денис Якубович и Евгений Савостьянов дали предварительное согласие на продление контрактов с...
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