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Чьих ног дело? Житель Хотимска утром обнаружил свой «Пежо» изрядно помятым

06.06.2020 13:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чьих ног дело? Житель Хотимска утром обнаружил свой «Пежо» изрядно помятым

НАМЯЛ БОКА. Хотимск. В милицию обратился местный житель. Оставил на ночь у дома целый автомобиль, а утром обнаружил свой «Пежо» изрядно помятым. 

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Узнать, чьих это ног дело, помогли эксперты. На кузове машины остались следы обуви. Они в конечном итоге и привели к местному жителю 2000 года рождения. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Причину такого поведения подозреваемого, возможно, помогут установить судебные психиатры. 

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Теги: Новости
 
 
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НАМЯЛ БОКА. Хотимск. В милицию обратился местный житель. Оставил на ночь у дома целый автомобиль, а утром обнаружил свой «Пежо» изрядно помятым.  Подробности...
 
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