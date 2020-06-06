Чьих ног дело? Житель Хотимска утром обнаружил свой «Пежо» изрядно помятым

Источник материала: ОНТ

НАМЯЛ БОКА. Хотимск. В милицию обратился местный житель. Оставил на ночь у дома целый автомобиль, а утром обнаружил свой «Пежо» изрядно помятым.

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Узнать, чьих это ног дело, помогли эксперты. На кузове машины остались следы обуви. Они в конечном итоге и привели к местному жителю 2000 года рождения. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Причину такого поведения подозреваемого, возможно, помогут установить судебные психиатры.

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