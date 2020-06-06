ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Венецию затопило, под водой четверть города

06.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Италии. Четверть Венеции вновь под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полностью затопленной оказалась центральная площадь города Сан-Марко.

Венецию затопило, под водой четверть города

Причиной нетипичного для июня прилива стал шторм в Атлантике, который вызвал сильные ветры и дожди на севере Италии. Уровень воды в городе достиг 116 сантиметров. Венецианское морское мониторинговое агентство предупреждает, что это не последний прилив на этой неделе.

Венецию затопило, под водой четверть города

Напомним, также сильно Венецию затапливало в 2016 году. Тогда уровень воды достиг 117 сантиметров. Приливы обычно наблюдаются в Венеции весной и в основном заканчиваются к июню.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Италии. Четверть Венеции вновь под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полностью затопленной оказалась центральная площадь города...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врач назвал 3 способа поднять давление без лекарств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика