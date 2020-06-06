«Белавиа» открывает чартерные рейсы в Албанию

Источник материала: ОНТ

Авиакомпания «Белавиа» запускает чартерную программу рейсов в Албанию. Она начнет действовать с 12 июня. Об этом сообщили в Instagram компании.

Вылеты будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

С 16 июня «Белавиа» возобновит рейсы в столицу Молдовы – Кишинев. Рейсы также – по вторникам и пятницам. Все подробности можно уточнить на сайте компании.

Фото: freepic.com

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