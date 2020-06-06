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«Если понимают, что можно заработать, остаются на селе даже молодые, люди семьями переезжают даже с города»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
Игорь Марзалюк, СТВ:
Лима Пархимович:
И если они понимают, что да, можно заработать, они приходят с большим удовольствием, они остаются на селе даже молодые, которые люди семьями переезжают даже с города. Я считаю, что село должно жить, процветать не хуже, чем в городе. Я сама жила в городе, и вот практически 40 лет (да, я уже попала по распределению когда-то в Стародорожский район) я никуда не уехала, я никуда не хочу уезжать. Я люблю эту землю, я люблю этих людей, с которым работают вот уже на протяжении 15 лет в этом хозяйстве. И я считаю, что я очень счастливый человек. И я думаю, что люди, которые работают со мной, они ничем не хуже будут отзываться о нашем АПК, о нашем государстве, о поддержке Президентом села. И о дальнейшем развитии, как я сказала, – все мы любим считать только деньги, и в первую очередь мы считаем деньги.
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«Если понимают, что можно заработать, остаются на селе даже молодые, люди семьями переезжают даже с города»
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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