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«Если понимают, что можно заработать, остаются на селе даже молодые, люди семьями переезжают даже с города»

06.06.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Андрей Савиных: «Мы должны выстраивать своё противодействие информационным угрозам за счёт внутренней консолидации общества»

Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
Я считаю, что у нас на селе должна работать экономика. Это закон даже мой – экономист должен быть впереди планеты всей. Трезвый расчёт, экономический трезвый расчёт, снижение себестоимости нашей продукции, повышение рентабельности – тогда, естественно, освобождается больше денег для большего производства, для улучшения благ, развития какого-то дополнительного производства на селе, строительства жилья на селе и улучшения инфраструктуры, развития инфраструктуры на селе.

Игорь Марзалюк, СТВ:
Что Вы конкретно у себя в хозяйстве в ближайшее время будете делать?

«Если понимают, что можно заработать, остаются на селе даже молодые, люди семьями переезжают даже с города»

Лима Пархимович:
Я хочу построить ещё ферму. Мы построили недавно комплекс на тысячу голов. Это современнейший комплекс дойных коров с доильной установкой –параллель 2 по 24.

Прекраснейшие созданы условия! Представьте: у меня 6 доярок обслуживают тысячу дойного стада. А надо было – только 25 обслуживала одна. Это сколько надо освободить людей, создать им совершенно другие условия труда, повысить заработную плату – наверное, один к трём. Потому что заработная плата у них 1.200-1.300. Те, которые хотят, конечно, работать. Есть разные моменты в жизни, как и везде. Но, тем не менее, люди стремятся.

И если они понимают, что да, можно заработать, они приходят с большим удовольствием, они остаются на селе даже молодые, которые люди семьями переезжают даже с города. Я считаю, что село должно жить, процветать не хуже, чем в городе. Я сама жила в городе, и вот практически 40 лет (да, я уже попала по распределению когда-то в Стародорожский район) я никуда не уехала, я никуда не хочу уезжать. Я люблю эту землю, я люблю этих людей, с которым работают вот уже на протяжении 15 лет в этом хозяйстве. И я считаю, что я очень счастливый человек. И я думаю, что люди, которые работают со мной, они ничем не хуже будут отзываться о нашем АПК, о нашем государстве, о поддержке Президентом села. И о дальнейшем развитии, как я сказала, – все мы любим считать только деньги, и в первую очередь мы считаем деньги.

Люди в материале: Лима Пархимович

 
 
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
 
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