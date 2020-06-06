Шоколадный пирог с кремом: быстрый рецепт для завтрака

Источник материала: ОНТ

Предлагаем питательный и вкуснейший вариант завтрака – шоколадный пирог с кремом, который можно приготовить за полчаса.

Как готовить пирог:

Возьмите 4 яйца, 150 г сахара, 180 г растопленного сливочного масла, 1 стакан мука, 3 ст. л. какао, 1 ч.л. соды, погашенной уксусом. Перемешайте все ингредиенты, вылейте тесто в форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку, выпекайте около 20 минут.

Как готовить крем: 300 г сметаны миксером взбейте со 100 г сахара.

Как подавать: разрежьте горячий пирог, положите на тарелку кусок и полейте кремом.

Секреты приготовления:

соду с уксусом можно заменить пакетиком разрыхлителя;

перемешивать тесто лучше блендером – так не останется комочков, а еще сэкономите время;

при приготовлении крема вместо сметаны можно взять натуральные сливки 20%-30%-ной жирности и взбить их с сахаром с помощью миксера. Во время взбивания сливок сахар добавляйте постепенно, всыпая тонкой струйкой, иначе они не загустеют.

Фото: pinterest.ru

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