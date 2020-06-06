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Шоколадный пирог с кремом: быстрый рецепт для завтрака
Источник материала: ОНТ
Предлагаем питательный и вкуснейший вариант завтрака – шоколадный пирог с кремом, который можно приготовить за полчаса.
Как готовить пирог:
Возьмите 4 яйца, 150 г сахара, 180 г растопленного сливочного масла, 1 стакан мука, 3 ст. л. какао, 1 ч.л. соды, погашенной уксусом. Перемешайте все ингредиенты, вылейте тесто в форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку, выпекайте около 20 минут.
Как готовить крем: 300 г сметаны миксером взбейте со 100 г сахара.
Как подавать: разрежьте горячий пирог, положите на тарелку кусок и полейте кремом.
Секреты приготовления:
Фото: pinterest.ru
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Предлагаем питательный и вкуснейший вариант завтрака – шоколадный пирог с кремом, который можно приготовить за полчаса. Как готовить пирог: Возьмите 4 яйца, 150 г...
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