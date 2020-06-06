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«Торпедо-БелАЗ» упустило победу на первой добавленной минуте к основному времени
Источник материала: Tut.by
6 мая сразу четырьмя матчами продолжается 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Слуцке «сахарные» смогли уйти от поражения на первой добавленной минуте к основному времени.
Вчера
Хитами тура станут игры, которые пройдут в воскресенье, 7 июня. В Витебске местный клуб сыграет против лидирующего БАТЭ. Напомним, что «северяне» в этом году пока не проигрывают у себя дома топ-командам чемпионата. Но и не побеждают их.
Борисовчане под руководством Кирилла Альшевского, кажется, научились вскрывать насыщенную оборону соперника. Получится ли это в Витебске? У «Шахтера», к слову, не получилось.
«Горняки» же примут «Энергетик-БГУ». В стан «студентов» вернется Джасурбек Яхшибоев, который отбыл дисквалификацию. Победа необходима обеим командам, а лучшим исходом для БАТЭ, с точки зрения турнирной позиции, станет ничья в этом матче.
В Бобруйске аутсайдер первенства сразится с минским «Динамо», которое на этой неделе подписало
К слову, «Белшина» не побеждает в Высшей лиге уже 18 туров подряд — с первого октября 2016 года. Пришло ли время прервать эту черную полосу?
Видео:
АБФФ умеет в юмор
Не так давно известный российский актер Михаил Ефремов, являющийся большим поклонником «Спартака», высказался о белорусском футболе. Актер посетовал на то, что в Беларуси нет ни одного «Спартака», и пообещал прилететь, если такая команда появится.
Федерация футбола решила «словить» Ефремова на слове и отправила ему видеоприглашение на кубковый матч между шкловским «Спартаком» и «Нафтаном».
6 июня пройдут сразу четыре игры:
ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1
Слуцк. 6 июня. Городской стадион. 318 зрителей.
Судьи: С. Гораютин (Минск), А. Ковалев (Осиповичи), П. Мазуро (Молодечно).
ФК «Слуцк»: Панкратов (к) — Чеботаев, Анюкевич, Образов, Кривулькин — Такулов (Тетеренко, 77) — Бала, Ю. Козлов, Семенов (Салу, 83), Бураев (Короев, 65) — Сердюк.
«Торпедо-БелАЗ»: А. Козлов — Щербо, Яшин, Бордачев, Устинов — Капленко — Юсов (Премудров, 72), Хачатурян (к), Велозо (Николаевич, 63), Рамос — Горбачик (Журневич, 78).
Голы: 0:1 — Горбачик (70). 1:1 — Сердюк (91+).
Предупреждения: Горбачик (10), Такулов (40), Бордачев (41), Чеботаев (42), Устинов (44), Кривулькин (53), Ю. Козлов (60), Бала (61), Хачатурян (93+).
Первый тайм в Слуцке прошел в равной борьбе, команды имели неплохие моменты, чтобы поразить ворота соперника. Но самое интересное команды приберегли на концовку матча.
На 70-й минуте Валерий Горбачик откликнулся на подачу Рамоса и переправил мяч в сетку ворот «сахарных». «Автозаводцы» кинулись закреплять успех, имели несколько хороших моментов, но не реализовали их.
А в конце матча и вовсе пропустили. Защитники не удержали Артема Сердюка, который затолкал мяч в сетку ворот гостей.
Боевая ничья, которая пока оставляет команды на их местах в турнирной таблице. Но уже скоро их могут подвинуть вниз напирающие сзади команды.
«Ислочь» — «Рух» — 0:0
Матч начался.
«Славия» — «Неман», 18.00;
«Динамо-Брест» — ФК «Минск», 20.00.
7 июня тур завершится тремя встречами:
ФК «Витебск» — БАТЭ, 16.00;
«Белшина» — «Динамо-Минск», 18.00;
«Шахтер» — «Энергетик-БГУ», 20.00.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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6 июня четырьмя играми продолжится 12 тур чемпионата Беларуси по футболу.
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