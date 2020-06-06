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«Торпедо-БелАЗ» упустило победу на первой добавленной минуте к основному времени

06.06.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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6 мая сразу четырьмя матчами продолжается 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Слуцке «сахарные» смогли уйти от поражения на первой добавленной минуте к основному времени.

Вчера «Смолевичи» в Борисове разгромили «Городею». «Быки» прервали свою 18-матчевую серию поражений в высшей лиге. После матча тренер «Смолевичей» заверил, что первый круг команда доиграет.

Хитами тура станут игры, которые пройдут в воскресенье, 7 июня. В Витебске местный клуб сыграет против лидирующего БАТЭ. Напомним, что «северяне» в этом году пока не проигрывают у себя дома топ-командам чемпионата. Но и не побеждают их.

Борисовчане под руководством Кирилла Альшевского, кажется, научились вскрывать насыщенную оборону соперника. Получится ли это в Витебске? У «Шахтера», к слову, не получилось.


«Витебск» у себя дома в этом году пока не проигрывал топ-клубам нашего чемпионата. Продолжится ли традиция в матче против БАТЭ?

«Горняки» же примут «Энергетик-БГУ». В стан «студентов» вернется Джасурбек Яхшибоев, который отбыл дисквалификацию. Победа необходима обеим командам, а лучшим исходом для БАТЭ, с точки зрения турнирной позиции, станет ничья в этом матче.


В Бобруйске аутсайдер первенства сразится с минским «Динамо», которое на этой неделе подписало защитника Сергея Матвейчика. У «шинников» пока нет побед в чемпионате. Но команда умеет дома настраиваться на грозных соперников, правда, пропущенные голы ломают коллектив. Как это было в матче против брестского «Динамо».

К слову, «Белшина» не побеждает в Высшей лиге уже 18 туров подряд — с первого октября 2016 года. Пришло ли время прервать эту черную полосу?

Видео: АБФФ TV

АБФФ умеет в юмор

Не так давно известный российский актер Михаил Ефремов, являющийся большим поклонником «Спартака», высказался о белорусском футболе. Актер посетовал на то, что в Беларуси нет ни одного «Спартака», и пообещал прилететь, если такая команда появится.

Федерация футбола решила «словить» Ефремова на слове и отправила ему видеоприглашение на кубковый матч между шкловским «Спартаком» и «Нафтаном».

6 июня пройдут сразу четыре игры:

ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1

Слуцк. 6 июня. Городской стадион. 318 зрителей.

Судьи: С. Гораютин (Минск), А. Ковалев (Осиповичи), П. Мазуро (Молодечно).

ФК «Слуцк»: Панкратов (к) — Чеботаев, Анюкевич, Образов, Кривулькин — Такулов (Тетеренко, 77) — Бала, Ю. Козлов, Семенов (Салу, 83), Бураев (Короев, 65) — Сердюк.

«Торпедо-БелАЗ»: А. Козлов — Щербо, Яшин, Бордачев, Устинов — Капленко — Юсов (Премудров, 72), Хачатурян (к), Велозо (Николаевич, 63), Рамос — Горбачик (Журневич, 78).

Голы: 0:1 — Горбачик (70). 1:1 — Сердюк (91+).

Предупреждения: Горбачик (10), Такулов (40), Бордачев (41), Чеботаев (42), Устинов (44), Кривулькин (53), Ю. Козлов (60), Бала (61), Хачатурян (93+).

Первый тайм в Слуцке прошел в равной борьбе, команды имели неплохие моменты, чтобы поразить ворота соперника. Но самое интересное команды приберегли на концовку матча.

На 70-й минуте Валерий Горбачик откликнулся на подачу Рамоса и переправил мяч в сетку ворот «сахарных». «Автозаводцы» кинулись закреплять успех, имели несколько хороших моментов, но не реализовали их.

А в конце матча и вовсе пропустили. Защитники не удержали Артема Сердюка, который затолкал мяч в сетку ворот гостей.

Боевая ничья, которая пока оставляет команды на их местах в турнирной таблице. Но уже скоро их могут подвинуть вниз напирающие сзади команды.

«Ислочь» — «Рух» — 0:0

Матч начался.

«Славия» — «Неман», 18.00;

«Динамо-Брест» — ФК «Минск», 20.00.

7 июня тур завершится тремя встречами:

ФК «Витебск» — БАТЭ, 16.00;

«Белшина» — «Динамо-Минск», 18.00;

«Шахтер» — «Энергетик-БГУ», 20.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
БАТЭ 11 25
«Энергетик-БГУ» 11 22
«Торпедо-БелАЗ» 12 22
«Шахтер» 11 21
ФК «Слуцк» 12 18
«Динамо» (Брест) 11 16
«Ислочь» 11 15
«Славия» 11 15
«Рух» 11 14
«Неман» 10 14
ФК «Витебск» 11 14
ФК «Минск» 9 13
«Динамо» (Минск) 11 13
ФК «Городея» 12 12
ФК «Смолевичи» 11 7
«Белшина» 11 3

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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6 июня четырьмя играми продолжится 12 тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
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