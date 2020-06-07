3 красивых летних десерта, чтобы побаловать себя в дождливую погоду. Как обычно: все просто и быстро

Источник материала: Tut.by

Пока погода так переменчива, предлагаем поднимать настроение вкусными десертами. На ваш выбор — трехслойное желе с какао (количество слоев можно отрегулировать на свой вкус), тонкие блинчики с шоколадным узором. Удивите своих близких творческим подходом к домашней классике и тающими во рту хрустящими трубочками. Что еще надо для хорошего настроения? Напоминаем, что автор рецептов сама готовила и фотографировала эти блюда, так что результат гарантирован!

Трехслойное желе (на 3 порции)





Ингредиенты: Сметана — 450 г;

Желатин — 15 г;

Сахар — 110 г;

Какао — 3 ст. л.;

Ягоды и шоколад для украшения.

Как готовить?

Желатин замочить в небольшом количестве холодной воды до набухания. Сметану взбить с сахаром. Одну четвертую часть набухшего желатина нагреть, помешивая до полного растворения. Поместить ¼ часть взбитой сметаны для нижнего слоя в небольшую емкость, добавить к ней 2 столовые ложки какао, перемешать до однородности, влить желатин и еще раз перемешать. Разложить по формам и отправить в холодильник. От желатина отделить около 2/5 (немного меньше половины) и также нагреть до полного растворения. Отделить 2/5 взбитой сметаны и добавить к ней 1 столовую ложку какао, перемешать до однородности, влить растворенный желатин. Достать формы из холодильника и выложить второй слой. Аналогично приготовить верхний слой из взбитой сметаны и оставшегося желатина.

Тонкие блинчики с узором из какао





Ингредиенты: Мука — 320 г;

Яйцо — 3 шт.;

Молоко — 500 мл;

Вода — 250 мл;

Какао-порошок — 15 г;

Сахар — 1,5 ст. л.;

Соль ½ ч. л.;

Растительное масло — 2 ст. л. + для жарки.

Как готовить?

Взбить яйца с солью и сахаром, затем, продолжая перемешивать, порциями добавить муку. Не выключая миксер постепенно влить молоко, воду, растительное масло, все перемешать до однородности. Оставить на полчаса. Отделить от теста небольшую часть для узора (около 100 г) и смешать с какао. На разогретую сковороду сначала вылить шоколадный узор (кондитерским шприцем или соусником), после того как он схватится, быстро вылить наверх тесто для блинчика, распределив его по всей поверхности сковороды. Обжарить с двух сторон.

Вафельные трубочки





Ингредиенты: 250 г сливочного масла комнатной температуры;

300 г муки;

250 г сахара;

6 яиц;

1 ч. л. соды;

1 ст. л. растительного масла.

Как готовить?

Масло взбить с сахаром, по одному добавить яйца. Муку соединить с содой и порциями добавить к яично-масляной смеси, продолжая перемешивать тесто, влить растительное масло, еще раз все перемешать до однородности. Жарить на хорошо разогретой сковороде для вафель, предварительно смазав поверхность растительным маслом.