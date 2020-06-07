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«Автозадачка» на выходные. Кто придумал идею «вечного» автомобиля

07.06.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 70-е годы прошлого века один именитый автопроизводитель задумался над идеей создания «вечного» автомобиля — такого, который смог бы служить своему владельцу всю жизнь, не ломаться и не гнить. Для этого кузов задумали сделать из нержавеющей стали и алюминия. Двигатель объемом 2,5 литра дефорсировали до 75 л. с. В качестве трансмиссии использовали 3-диапазонный «автомат».


Фото носит иллюстративный характер

Очевидно, что против такой идеи оказались маркетологи. Они считали, что автомобилей нужно продавать как можно больше. И проект так и остался проектом.

Ответ на задачку вы найдете в этом тексте в понедельник, 8 июня, в 11 утра.

Опрос

Кто же из автопроизводителей загорелся идеей создания "вечного" автомобиля?

Очевидно, что это Mercedes. Из этого проекта потом вырос легендарный W123-й 51%
Наверняка Toyota. Эти ребята всегда умели делать надежные машины, и наработки из проекта пошли в серию 27%
Это же Porsche. Их спортивные машины были довольно надежны, так что конструкторы вполне могли придумать что-то подобное 22%
С этого устройства голос уже учтен
110 ответов

 
 
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Один из автопроизводителей с мировым именем когда-то выдвинул идею создания вечного автомобиля. Кто же хотел изменить мир?
 
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