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«Автозадачка» на выходные. Кто придумал идею «вечного» автомобиля
Источник материала: Tut.by
В 70-е годы прошлого века один именитый автопроизводитель задумался над идеей создания «вечного» автомобиля — такого, который смог бы служить своему владельцу всю жизнь, не ломаться и не гнить. Для этого кузов задумали сделать из нержавеющей стали и алюминия. Двигатель объемом 2,5 литра дефорсировали до 75 л. с. В качестве трансмиссии использовали 3-диапазонный «автомат».
Очевидно, что против такой идеи оказались маркетологи. Они считали, что автомобилей нужно продавать как можно больше. И проект так и остался проектом.
Ответ на задачку вы найдете в этом тексте в понедельник, 8 июня, в 11 утра.
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Один из автопроизводителей с мировым именем когда-то выдвинул идею создания вечного автомобиля. Кто же хотел изменить мир?
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