На пожаре в Могилёве спасена пенсионерка, она в тяжёлом состоянии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 июня около шести часов утра в Могилёве горела квартира на втором этаже в одном из домов по улице Каштановой.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, соседи сказали прибывшим спасателям, что в квартире находится человек. Подразделения МЧС обнаружили на диване в комнате 73-летнюю пенсионерку и вынесли её на свежий воздух.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

После осмотра пострадавшая была доставлена в реанимацию с диагнозом «отравление продуктами горения», пациентка в тяжёлом состоянии.

Огнём повреждено имущество, эвакуация жильцов не потребовалась. Выясняется причина загорания.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

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