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На пожаре в Могилёве спасена пенсионерка, она в тяжёлом состоянии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 июня около шести часов утра в Могилёве горела квартира на втором этаже в одном из домов по улице Каштановой.
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После осмотра пострадавшая была доставлена в реанимацию с диагнозом «отравление продуктами горения», пациентка в тяжёлом состоянии.
Огнём повреждено имущество, эвакуация жильцов не потребовалась. Выясняется причина загорания.
На неделе в Минске горел четырёхэтажный дом.
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Новости Беларуси. 6 июня около шести часов утра в Могилёве горела квартира на втором этаже в одном из домов по улице Каштановой. По сведениям Могилёвского ОУМЧС,...
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