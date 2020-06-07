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На пожаре в Могилёве спасена пенсионерка, она в тяжёлом состоянии

07.06.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 июня около шести часов утра в Могилёве горела квартира на втором этаже в одном из домов по улице Каштановой.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, соседи сказали прибывшим спасателям, что в квартире находится человек. Подразделения МЧС обнаружили на диване в комнате 73-летнюю пенсионерку и вынесли её на свежий воздух.

На пожаре в Могилёве спасена пенсионерка, она в тяжёлом состоянии
Фото: Могилёвское ОУМЧС 

После осмотра пострадавшая была доставлена в реанимацию с диагнозом «отравление продуктами горения», пациентка в тяжёлом состоянии.

Огнём повреждено имущество, эвакуация жильцов не потребовалась. Выясняется причина загорания.

На пожаре в Могилёве спасена пенсионерка, она в тяжёлом состоянии
Фото: Могилёвское ОУМЧС 

На неделе в Минске горел четырёхэтажный дом.

Подразделения МЧС спасли 95-летнюю женщину – подробнее здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 6 июня около шести часов утра в Могилёве горела квартира на втором этаже в одном из домов по улице Каштановой. По сведениям Могилёвского ОУМЧС,...
 
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