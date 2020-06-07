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Историческая футбольная победа: 25 лет назад Беларусь обыграла Голландию

07.06.2020 09:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Историческая футбольная победа: 25 лет назад Беларусь обыграла Голландию

Четверть века назад сборная Беларуси по футболу на переполненном стадионе «Динамо» обыграла мирового гранда, суперкоманду Голландии.

Сергей Герасимец с передачи Петра Качуро поразил ворота голландцев. Это была красивая победа, которую сейчас болельщики и футболисты вспоминают с особым чувством. К сожалению, таких ярких матчей наша сборная с тех времен больше не выдавала. 

В этот значимый для нашего футбола день мы вспомним все события знаменательного матча и поговорим с его участниками, в том числе с автором гола. Не пропустите репортаж в проекте «СпортКлуб» в вечернем эфире ОНТ.

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Четверть века назад сборная Беларуси по футболу на переполненном стадионе «Динамо» обыграла мирового гранда, суперкоманду Голландии. Сергей Герасимец с передачи...
 
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