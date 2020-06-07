Историческая футбольная победа: 25 лет назад Беларусь обыграла Голландию

Источник материала: ОНТ

Четверть века назад сборная Беларуси по футболу на переполненном стадионе «Динамо» обыграла мирового гранда, суперкоманду Голландии.

Сергей Герасимец с передачи Петра Качуро поразил ворота голландцев. Это была красивая победа, которую сейчас болельщики и футболисты вспоминают с особым чувством. К сожалению, таких ярких матчей наша сборная с тех времен больше не выдавала.

В этот значимый для нашего футбола день мы вспомним все события знаменательного матча и поговорим с его участниками, в том числе с автором гола. Не пропустите репортаж в проекте «СпортКлуб» в вечернем эфире ОНТ.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram