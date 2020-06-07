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Историческая футбольная победа: 25 лет назад Беларусь обыграла Голландию
Источник материала: ОНТ
Четверть века назад сборная Беларуси по футболу на переполненном стадионе «Динамо» обыграла мирового гранда, суперкоманду Голландии.
Сергей Герасимец с передачи Петра Качуро поразил ворота голландцев. Это была красивая победа, которую сейчас болельщики и футболисты вспоминают с особым чувством. К сожалению, таких ярких матчей наша сборная с тех времен больше не выдавала.
В этот значимый для нашего футбола день мы вспомним все события знаменательного матча и поговорим с его участниками, в том числе с автором гола. Не пропустите репортаж в проекте «СпортКлуб» в вечернем эфире ОНТ.
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Четверть века назад сборная Беларуси по футболу на переполненном стадионе «Динамо» обыграла мирового гранда, суперкоманду Голландии. Сергей Герасимец с передачи...
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