Источник материала: Новости Волковыска

Обращения в основном касались строительства и капитального ремонта жилья, ремонта дорог , водоснабжения и электрификации, сообщает Гродненская правда.

Два звонка касались дороги в деревне Лядки Кореличского района: жители сетуют на плохое состояние асфальтного покрытия. В ближайшее время там будет проведен текущий ремонт.

Волковычанка Екатерина затронула тему подведения электроэнергии к частному дому, который семья планирует построить. Обсуждая этот вопрос, Иван Лавринович отметил, что в Беларуси очень своевременно был принят Указ Президента Республики Беларусь №127 «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда». Его цель – стимулировать население к использованию электроэнергии для нужд отопления, горячего водоснабжения. Это касается одноквартирных домов. Указ предусматривает возмещение владельцам части затрат на подведение электроснабжения.

Как отметил помощник Президента, есть планы расширения линий электропередачи, увеличения мощности. С 17 июля владельцы домов могут обращаться в райисполком, на местах будет приниматься решение по агрогородкам, деревням и городским поселкам – там, где нет природного газа.

По всем обращениям даны поручения, их выполнение – на контроле. Иван Лавринович отметил, что лично посетит многие объекты и проверит, как решаются вопросы граждан.