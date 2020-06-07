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Лукашенко поручил подготовить бизнес-планы по каждому предприятию Могилевской области

07.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе рабочей поездки в Могилев Александр Лукашенко потребовал от руководителей области уделить особое внимание крупным промышленным предприятиям, вовлечь в инвестпроекты свободные производственные площади. По оценке главы государства, в Могилевской области мало таких производственных площадок, которые надо сносить. Поэтому поручено привести их «в чувства» и развернуть там производства.

«Надо по каждому предприятию, как мы делали по юго-востоку, выработать конкретную программу. Прежде всего в Могилеве и Бобруйске — двух крупнейших городах области. Нам нужна валюта, чтобы жить. А валюту можно получить, только продавая свой товар на внешних рынках», — наставлял чиновников Лукашенко.

Он предупредил о том, чтобы не было завышенных ожиданий о финансировании из бюджета.

Даже страны, обладающие значительными запасами полезных ископаемых, сегодня не разбрасываются деньгами. Потому что не знают, накроет вторая волна коронакризиса рынки или нет, уточнил президент.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц на заседании хозактива доложил, что на контроле местных властей находится реализация инвестпроектов на предприятиях «Химволокно», «Белшина», «Моготекс», «Омск Карбон Могилев», а также на Заводе газетной бумаги.

«Успешное завершение их реализации является серьезным резервом для роста промышленности всего региона», — сказал губернатор.
 
Теги: Курсы валют, Могилев
 
 
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В ходе рабочей поездки в Могилев Александр Лукашенко потребовал от руководителей области уделить особое внимание крупным промышленным предприятиям, вовлечь в...
 
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