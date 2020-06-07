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Зло ворвалось среди ночи. Кто напал на супругов из Ганцевичского района?

07.06.2020 11:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зло ворвалось среди ночи. Кто напал на супругов из Ганцевичского района?

НОЧНОЙ КОШМАР. Ганцевичский район. Деревня Шашки. Улица Победы. Обычный воскресный вечер. Тамара и Александр Юрчук вместе приготовили ужин. Перекусили, стали смотреть телевизор. Супруги и подумать не могли, что из ближайшей рощи за ними пристально следят.

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В половине первого ночи в окнах 17-го дома погас свет. Александр уснул на кушетке. Спустя три часа 60-летний мужчина оказался на холодном полу. Что-то сдавило горло. В ночной темноте Александр с трудом разглядел чёрный силуэт человека.

Пришелец душил Александра верёвкой. Набросил её ещё когда мужчина спал. В борьбе кто-то из них опрокинул стул. От грохота проснулась супруга.

Высокий, под два метра. Повторял один и тот же вопрос. Где деньги? При этом пятился с задыхающимся хозяином к входной двери. Когда Тамара опрометчиво приблизилась, ударил и её.  Сильно. В голову. Женщина выскочила на кухню. Увидела распахнутое окно и у неё мгновенно созрел план сопротивления.

Бандит сбежал. Денег, которые требовал, не получил.  И оставил в доме свой вещмешок. В нём была газовая горелка. Супруги Юрчук вызвали милицию.

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Теги: Новости
 
 
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НОЧНОЙ КОШМАР. Ганцевичский район. Деревня Шашки. Улица Победы. Обычный воскресный вечер. Тамара и Александр Юрчук вместе приготовили ужин. Перекусили, стали...
 
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