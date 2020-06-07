На Комаровке в Минске люди в штатском задержали сборщика подписей за Тихановскую

Источник материала: Tut.by

На площади у Комаровского рынка в Минске в воскресенье, 7 июня, снова проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Черечня.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На подъезде к рынку и на остановке маршруток сегодня дежурят сотрудники ГАИ.

В 11.25 к одному сборщику подписей за Тихановскую подошли люди в штатском и затащили в бус. До этого сотрудникам ОМОНа, прогуливающимся между пикетам, по рации передали его описание: «В оранжевой куртке, с папкой». Задержали мужчину сотрудники в штатском.

Член инициативной группы Тихановской Мария рассказала, что полчаса назад на подъезде к рынку сотрудники ГАИ остановили члена инициативной группы, который ехал на пикет. Мужчину забрали в местное РУВД.

Мария позвонила в РУВД Центрального района и попросила предоставить охрану мирного пикета.

— Обещали приехать в скором времени, — сказала она.

История пикетов



31 мая 2020 года, Минск. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Последние недели в белорусских городах сотни людей выходят на пикеты по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской и других альтернативных кандидатов. На пикете 29 мая в Гродно задержали руководителя инициативной группы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек. После этого на пикеты по всей стране 30 и 31 мая вышли тысячи людей.

В областных городах и райцентрах белорусы, чтобы подписаться, стояли в длинных очередях. В столице, у Комаровки, 31 мая очереди к пикетам Бабарико и Цепкало стояли сотни людей, к пикету Тихановской — растянулись на километр . Там, где количество людей очевидно было велико, к людям выходили сотрудники милиции, предупреждая их о том, что нужно разойтись, потому что «пикет по сбору подписей превращается в митинг». В некоторых городах еще утром, 31 мая, задерживали активистов, были задержания и на пикетах. В ответ в разных городах люди скандировали в ответ милиции: «Ганьба», «Позор». Водители проезжающих мимо пикетов машин сигналили в поддержку — за это их останавливали и штрафовали сотрудники ГАИ.

По данным правозащитников, 31 мая в городах Беларуси были задержаны не менее 20 человек. Николай Статкевич получил 15 суток административного ареста. Такие же сроки получили еще два активиста.

3 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов . По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.