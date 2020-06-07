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На Комаровке в Минске люди в штатском задержали сборщика подписей за Тихановскую
Источник материала: Tut.by
На площади у Комаровского рынка в Минске в воскресенье, 7 июня, снова проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Черечня.
На подъезде к рынку и на остановке маршруток сегодня дежурят сотрудники ГАИ.
В 11.25 к одному сборщику подписей за Тихановскую подошли люди в штатском и затащили в бус. До этого сотрудникам ОМОНа, прогуливающимся между пикетам, по рации передали его описание: «В оранжевой куртке, с папкой». Задержали мужчину сотрудники в штатском.
Член инициативной группы Тихановской Мария рассказала, что полчаса назад на подъезде к рынку сотрудники ГАИ остановили члена инициативной группы, который ехал на пикет. Мужчину забрали в местное РУВД.
Мария позвонила в РУВД Центрального района и попросила предоставить охрану мирного пикета.
— Обещали приехать в скором времени, — сказала она.
История пикетов
Последние недели в белорусских городах сотни людей выходят на пикеты по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской и других альтернативных кандидатов. На пикете 29 мая в Гродно
В областных городах и райцентрах белорусы, чтобы подписаться, стояли в длинных очередях. В столице, у Комаровки, 31 мая очереди к пикетам Бабарико и Цепкало стояли сотни людей, к пикету Тихановской —
По данным правозащитников, 31 мая в городах Беларуси
3 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
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Последние недели в белорусских городах сотни людей выходят на пикеты по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской и других альтернативных кандидатов. В...
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