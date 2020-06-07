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Google обвинили в сборе данных пользователей в режиме инкогнито

07.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К Google подали иск на $5 млрд. Компанию обвинили в сборе данных в режиме инкогнито

С Google требуют взыскать $5 млрд, обвиняя компанию в сборе данных через приложения и плагины даже в режиме инкогнито.
Компанию Google обвинили в сборе данных в режиме инкогнито через браузер, сообщает Reuters. Соответствующий иск к компании подали в федеральный суд города Сан-Хосе, Калифорния.

Истцы требуют взыскать с компании $5 млрд из-за того, что по их словам Google собирала данные о пользователях через Google Analytics, Google Ad Manager и другие приложения и плагины даже в случаях, когда пользователь находился в режиме инкогнито.

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Сообщается, что иск подан от имени трех заявителей, однако адвокаты будут добиваться для него статуса коллективного. Истцы утверждают, что это позволяет Google узнать о хобби пользователей, их обычных покупках и о «самых интимных и потенциально смущающих вещах».

Авторы иска заявляют, что от действий компании пострадали «миллионы пользователей» который использовали режим инкогнито с 1 июня 2016 года. Почему для отсчета была выбрана именно эта дата не уточняется.

В комментарии Reuters представитель Google Хосе Кастанеда опроверг обвинения заявителей.

«Мы всегда четко говорим, что сайты, которые вы открываете в режиме инкогнито, могут собирать данные о вашей активности в интернете», — заявил Кастанеда.

Впервые режим инкогнито появился в браузере Safari в 2005 году. В свой браузер компания Google такой режим добавила почти сразу после запуска — в 2008 году.

Напомним, что в декабре прошлого года Google оштрафовали на 150 млн евро из-за закона о конкуренции.
 
 
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К Google подали иск на $5 млрд. Компанию обвинили в сборе данных в режиме инкогнито
 
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