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Фотофакт: чиновники изобразили футболистов в «стенке»

07.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бросается в глаза, как на этом фото из Могилёва при посещении Лукашенко Свято-Никольского монастыря стоят вертикальщики: словно футболисты в "стенке"

"Привыкли, бедняги, ждать удара".


 
Здесь, правда, жест непроизвольный, но означает то же: прикрытие жизненно важных органов.

Привыкли, бедняги, ждать удара. И, наверное, с удовольствием увидели бы на месте нынешнего шефа какого-нибудь правильного менеджера. Но и подумать об этом бояться. Страх, страх, пишет политолог Александр Класковский.

Фото БЕЛТА.
 
 
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Бросается в глаза, как на этом фото из Могилёва при посещении Лукашенко Свято-Никольского монастыря стоят вертикальщики: словно футболисты в "стенке"
 
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