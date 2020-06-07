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Фотофакт: чиновники изобразили футболистов в «стенке»
Источник материала: Партизан
Бросается в глаза, как на этом фото из Могилёва при посещении Лукашенко Свято-Никольского монастыря стоят вертикальщики: словно футболисты в "стенке"
"Привыкли, бедняги, ждать удара".
Здесь, правда, жест непроизвольный, но означает то же: прикрытие жизненно важных органов.
Привыкли, бедняги, ждать удара. И, наверное, с удовольствием увидели бы на месте нынешнего шефа какого-нибудь правильного менеджера. Но и подумать об этом бояться. Страх, страх,
Фото БЕЛТА.
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Бросается в глаза, как на этом фото из Могилёва при посещении Лукашенко Свято-Никольского монастыря стоят вертикальщики: словно футболисты в "стенке"
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