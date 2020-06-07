«Белая ущербная система заставляет цветных страдать»: новая работа Бэнкси – о протестах в США

Источник материала: KYKY

Английский анонимный андерграундный художник Бэнкси показал в своем инстаграме новую работу. Она посвящена теме протестов в США, которые вспыхнули после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда (подробнее об этом мы писали здесь ).

На картине – траурный портрет. На нем изображена безликая черная фигура c глазами-прорезями. Портрет окружают цветы и свечи, одна из них зажжена. Над портретом – американский флаг. Один его угол загорелся от пламени свечи.

В подписи к работе Бэнкси рассказал, что поначалу думал, что должен «заткнуться» и послушать мнение чернокожих людей. Но потом пришел к выводу, что это не их проблема, а его. «Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы. Как неисправная труба, она топит квартиры людей, живущих внизу. Эта ущербная система заставляет их страдать, но не их задача ее исправлять. Они и не могут – никто не пустит их в квартиру наверху», – заявил Бэнкси. Он предупредил, что белые люди должны решить эту проблему, «иначе кто-то будет вынужден подняться наверх и выбить дверь».

Бэнкси – псевдоним художника, политического активиста и режиссера, личность которого не раскрыта. Вокруг его биографии и настоящего имени не утихают споры. Согласно наиболее распространенными версиями, его настоящее имя – Роберт или Робин Бэнкс.

Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990 годов. Сейчас его работы оцениваются в сотни тысяч долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которой размещены. Так, один из последних рисунков автора на стене гаража в Британии продали за 130,5 тысячи долларов. До этого его картину купили на аукционе за миллион фунтов, однако она сама себя порезала и стала стоить еще дороже.