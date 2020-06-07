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На Советской в Бресте сегодня собирали подписи за кандидатов. Почти за всех, и в одном месте

07.06.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси продолжается компания по сбору подписей. Любой человек может отдать свою подпись за того или иного претендента в кандидаты на высокую государственную должность.

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Сегодня, 7 июня 2020 года в Бресте замечательная погода - тепло, солнечно. Людей на Советской уже не так много, как в прошлое воскресенье. Оно и не удивительно, многие ведь уже подписались тогда, в той сумасшедшей очереди. Однако, минут 20-30 надо постоять и сейчас. И люди стоят, прячась в тенёчке.

На Советской в Бресте сегодня собирали подписи за кандидатов. Почти за всех, и в одном месте

Весело играет реклама кинотеатра Беларусь - не так громко, как в прошлый раз, уже хорошо. Нелегка работа членов инициативной группы - есть риск быть задержанным на ровном месте, без всяких оснований, да ещё и погода переменчива, то дождь то жара. Но работать надо.

На Советской в Бресте сегодня собирали подписи за кандидатов. Почти за всех, и в одном месте

Сотрудники ГАИ на страже - ещё на подъезде к месту сбора проверяют документы, иногда выписывают кому-то штрафы (скорее всего, за техосмотр, потому что никто не сигналит). В какой-то момент к пикету приносят картонную Светлану Тихановскую - народ селфится и фотографируется, им нравится такой креатив. Эта кандидатка несомненный лидер среди всех, за кого можно сегодня отдать свои голоса на Советской в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
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