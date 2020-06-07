Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси продолжается компания по сбору подписей. Любой человек может отдать свою подпись за того или иного претендента в кандидаты на высокую государственную должность.

Бресте сегодня собирали подписи за кандидатов. Почти за всех, и в одном месте" alt="На Советской в Бресте сегодня собирали подписи за кандидатов. Почти за всех, и в одном месте" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1591530374021111.jpg">



Сегодня, 7 июня 2020 года в Бресте замечательная погода - тепло, солнечно. Людей на Советской уже не так много, как в прошлое воскресенье . Оно и не удивительно, многие ведь уже подписались тогда, в той сумасшедшей очереди. Однако, минут 20-30 надо постоять и сейчас. И люди стоят, прячась в тенёчке.





Весело играет реклама кинотеатра Беларусь - не так громко, как в прошлый раз, уже хорошо. Нелегка работа членов инициативной группы - есть риск быть задержанным на ровном месте, без всяких оснований, да ещё и погода переменчива, то дождь то жара. Но работать надо.





Сотрудники ГАИ на страже - ещё на подъезде к месту сбора проверяют документы, иногда выписывают кому-то штрафы (скорее всего, за техосмотр, потому что никто не сигналит). В какой-то момент к пикету приносят картонную Светлану Тихановскую - народ селфится и фотографируется, им нравится такой креатив. Эта кандидатка несомненный лидер среди всех, за кого можно сегодня отдать свои голоса на Советской в Бресте.