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На Советской в Бресте сегодня собирали подписи за кандидатов. Почти за всех, и в одном месте
07.06.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси продолжается компания по сбору подписей. Любой человек может отдать свою подпись за того или иного претендента в кандидаты на высокую государственную должность.
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Сегодня, 7 июня 2020 года в Бресте замечательная погода - тепло, солнечно. Людей на Советской уже не так много,
Весело играет реклама кинотеатра Беларусь - не так громко, как в прошлый раз, уже хорошо. Нелегка работа членов инициативной группы - есть риск быть задержанным на ровном месте, без всяких оснований, да ещё и погода переменчива, то дождь то жара. Но работать надо.
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В Беларуси продолжается компания по сбору подписей. Любой человек может отдать свою подпись за того или иного претендента в кандидаты на высокую...
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